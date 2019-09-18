Гассиев дебютирует в супертяжелом весе в декабре в США
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу Мурат Гассиев дебютирует в супертяжелом весе в начале декабря. Об этом ТАСС сообщили в команде 25-летнего российского спортсмена.
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу Мурат Гассиев дебютирует в супертяжелом весе в начале декабря. Об этом ТАСС сообщили в команде 25-летнего российского спортсмена.
«Мурат проведет бой в начале декабря в США, вопрос решен. В октябре он отправится в США на подготовку», — сказал собеседник агентства.
Гассиев должен был дебютировать в супертяжелом весе в августе, потом бой был перенесен на 12 октября. Однако спортсмен не успевал восстановиться от травмы плеча.