Американский боксер Торрес госпитализирован после боя с Джалоловым на ЧМ

Торрес был нокаутирован боксером из Узбекистана Баходиром Джалоловым и покинул ринг на носилках. Позже американец самостоятельно дошел до машины скорой помощи и уехал на ней в одну из клиник Екатеринбурга.
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