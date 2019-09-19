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08:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Американский боксер Торрес госпитализирован после боя с Джалоловым на ЧМ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен — РИА Новости, Сергей Яременко. Американский боксер Ричард Торрес был госпитализирован после четвертьфинального боя с представителем Узбекистана Баходиром Джалоловым в весовой категории свыше 91 килограмма на чемпионате мира, который проходит в Екатеринбурге.

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Торрес был нокаутирован боксером из Узбекистана Баходиром Джалоловым и покинул ринг на носилках. Позже американец самостоятельно дошел до машины скорой помощи и уехал на ней в одну из клиник Екатеринбурга.

МИА «Россия сегодня» является национальным хост-агентством и фотопулом чемпионатов мира по боксу среди мужчин и женщин 2019 года, а также генеральным информационным партнером Федерации бокса России и сборной страны.

МИА «Россия сегодня» — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

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