Против четырехкратного чемпиона мира. Определились соперники казахстанцев за выход в финал ЧМ-2019 по боксу

До этой стадии турнира дошли шесть из восьми представителей Казахстана: Сакен Бибосынов (до 52 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 69), Турсынбай Кулахмет (до 75), Бекзат Нурдаулетов (до 81), Василий Левит (до 91) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91).

Самый серьезный оппонент достался Нурдаулетову. За путевку в финал казахстанец поборется с кубинцем Хулио Ла Крусом. Последний является олимпийским чемпионом (2016) и четырехкратным чемпионом мира (2011, 2013, 2015, 2017).

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Все полуфинальные пары с участием казахстанских боксеров:

до 52 килограммов. Сакен Бибосынов — Амит Пангхал (Индия);

до 69. Абылайхан Жусупов — Андрей Замковой (Россия);

до 75. Турсынбай Кулахмет — Эумир Марсиаль (Филиппины);

до 81. Бекзат Нурдаулетов — Хулио Ла Крус (Куба);

до 91. Василий Левит — Хулио Кастильо (Эквадор);

свыше 91. Камшыбек Кункабаев — Джустис Хуни (Австралия).

Ранее из борьбы за медали выбыли два казахстанских боксера: Закир Сафиуллин (до 63 килограммов) на стадии 1/8 финала проиграл действующему чемпиону мира Эдди Гомесу из Кубы, а в четвертьфинале Кайрат Ералиев из-за рассечения уступил Миразизбеку Мирзахалилову из Узбекистана.