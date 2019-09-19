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09:22 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» Альварес сделал официальное заявление по третьему бою с Головкиным

Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 35 КО) дал понять, что более не заинтересован в поединке с казахстанцем Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО). Его слова в своем твиттере приводит журналист The Athletic Майк Коппинджер.

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Об этом Альварес заявил на пресс-конференции, посвященной его поединку против чемпиона WBO в полутяжелом весе россиянина Сергея Ковалева (34−3−1, 29 KO), который состоится 2 ноября в Лас-Вегасе.

«“Канело” сказал, что считает свои дела с Головкиным исчерпанными, и у него больше нет мотивации драться с ним в третий раз», — написал Коппинджер.

Также Альварес отреагировал на недавнее заявление своего промоутера Оскара Де Ла Хойи (Golden Boy Promotions) о том, что третий бой между мексиканцем и Головкиным состоится в следующем году. Слова функционера боксер прокомментировал так: «Многие вещи не имеют никакого смысла».

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Напомним, Головкин и Альварес встречались дважды, также в Лас-Вегасе. Их первый бой в сентябре 2017 года закончился спорной ничьей, а годом позже — минимальной победой мексиканца. Тем самым казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился всех титулов.

На ринг GGG вернется 5 октября в Нью-Йорке в поединке против украинца Сергея Деревянченко. На кону поединка будут стоять вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе.

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