«Канело» Альварес сделал официальное заявление по третьему бою с Головкиным

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Об этом Альварес заявил на пресс-конференции, посвященной его поединку против чемпиона WBO в полутяжелом весе россиянина Сергея Ковалева (34−3−1, 29 KO), который состоится 2 ноября в Лас-Вегасе.

«“Канело” сказал, что считает свои дела с Головкиным исчерпанными, и у него больше нет мотивации драться с ним в третий раз», — написал Коппинджер.

Также Альварес отреагировал на недавнее заявление своего промоутера Оскара Де Ла Хойи (Golden Boy Promotions) о том, что третий бой между мексиканцем и Головкиным состоится в следующем году. Слова функционера боксер прокомментировал так: «Многие вещи не имеют никакого смысла».

Напомним, Головкин и Альварес встречались дважды, также в Лас-Вегасе. Их первый бой в сентябре 2017 года закончился спорной ничьей, а годом позже — минимальной победой мексиканца. Тем самым казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился всех титулов.