«Брутально и преступно». Президент WBC осудил бой с нокаутом от узбекского боксера с опытом в профи против любителя на ЧМ-2019

Источник: AP 2019

Недовольство функционера вызвал поединок ¼ финала в весовой категории свыше 91 килограмма между американцем Ричардом Торресом с представителем Узбекистана Баходиром Джалоловым. Бой завершился в первом раунде, когда узбекский боксер отправил соперника в тяжелый нокаут. В результате Торреса унесли с ринга на носилках, а после госпитализировали.

Сулейман считает неправильным то обстоятельство, что профессиональных боксеров допустили до боев с любителями. В частности, на счету Джалолова имеются шесть боев на профи-ринге, из которых шесть он выиграл досрочно.

«Брутально и преступно разрешать профессиональному боксеру Джалолову, у которого за плечами шесть боев в профи, драться с уступающим в классе, весе и габаритах 20-летним любителем из США на чемпионате мира в России. У Джалолова через 11 дней в США намечен седьмой бой в профи», — написал Сулейман в своем твиттере.