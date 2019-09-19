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09:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Брутально и преступно». Президент WBC осудил бой с нокаутом от узбекского боксера с опытом в профи против любителя на ЧМ-2019

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман раскритиковал организаторов чемпионата мира-2019 среди любителей, который проходит в Екатеринбурге (Россия).

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Источник: AP 2019

Недовольство функционера вызвал поединок ¼ финала в весовой категории свыше 91 килограмма между американцем Ричардом Торресом с представителем Узбекистана Баходиром Джалоловым. Бой завершился в первом раунде, когда узбекский боксер отправил соперника в тяжелый нокаут. В результате Торреса унесли с ринга на носилках, а после госпитализировали.

Сулейман считает неправильным то обстоятельство, что профессиональных боксеров допустили до боев с любителями. В частности, на счету Джалолова имеются шесть боев на профи-ринге, из которых шесть он выиграл досрочно.

«Брутально и преступно разрешать профессиональному боксеру Джалолову, у которого за плечами шесть боев в профи, драться с уступающим в классе, весе и габаритах 20-летним любителем из США на чемпионате мира в России. У Джалолова через 11 дней в США намечен седьмой бой в профи», — написал Сулейман в своем твиттере.

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Добавим, что в этой же весовой категории выступает и капитан сборной Казахстана Камшыбек Кункабаев, который вышел в полуфинал ЧМ-2019. В 2017 году Джалолов побеждал казахстанца на домашнем чемпионате Азии в Ташкенте, но в четвертьфинале тогдашнего ЧМ Кункабаев взял реванш и завершил турнир с серебряной медалью.

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