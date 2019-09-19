«Человек-эпоха». Константину Цзю — 50 лет

Источник: РИА "Новости"

Костя Цзю является единственным в России абсолютным чемпионом мира среди профессионалов. Боксер владел титулами WBA, WBC и IBF в первом полусреднем весе. Всего на профессиональном ринге Цзю одержал 25 побед при двух поражениях. Самой памятной является победа российского боксера над американцем Забом Джудой в ноябре 2001 года. Тогда боксер из США изрядно измотал россиянина в первом раунде, но в самом конце второго отрезка россиянин отправил соперника в нокаут и завоевал звание абсолютного чемпиона мира.

Свой заключительный бой Цзю провел в июне 2005 года, проиграв британцу Рикки Хаттону. В 2011 году Цзю был включен в Международный зал боксерской славы и по сей день остается единственным россиянином, удостоенным этой чести.

Цзю добился успеха не только на профессиональном, но и на любительском ринге. Боксер выиграл чемпионат мира в 1991 году, дважды выиграл чемпионат Европы и стал победителем Игр доброй воли 1990 года. Всего на любительском ринге россиянин одержал 270 побед в 282 поединках.

Один из сыновей прославленного боксера Тим Цзю пошел по стопам отца и уже демонстрирует хорошие результаты на профессиональном ринге. В активе 24-летнего спортсмена, выступающего за Австралию, 14 побед.

Источник: РИА "Новости"

Мнения о Константине Цзю

Экс-чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе Мурат Гассиев:

«Я сразу могу вспомнить бой Кости Цзю с Забом Джудой. Костя Цзю — единственный абсолютный чемпион мира из России. На него надо равняться! Я был в шаге от того, чтобы выйти с ним на один уровень. Обидно, но время еще есть. Костя Цзю — один из лучших представителей российского и советского бокса. Спасибо ему за всё, что он сделал для нашего вида спорта».

Бывший чемпион WBC Silver в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов:

«Костя Цзю является легендой нашего спорта. Это большое имя в мире бокса и не только российского. Он входит в зал славы. Костя — это реально живая легенда. К Цзю я отношусь как к человеку, который очень-очень многое значит в нашем виде спорта. Костя всегда, когда меня видит, интересуется о моих делах, а потом идет вторая фраза: “Дима, работай над защитой”. Я смотрел много боев Константина, но всем запомнится его поединок с Забом Джудой».

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Экс-обладатель поясов IBF и IBO в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский:

«У меня о Косте только положительное мнение, я вырос на его боях — пацаном наблюдал за его поединками. Костя внес очень большой вклад в развитие бокса. Он большой молодец! Из того, что я почерпнул у него — удар почтальона. Тут ничего сложного: раз-два-три и домой. А из самых заминающихся боев сразу вспоминаю его поединок с Джудой, когда он побывал в нокдауне, а потом сам уронил соперника».

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд:

«Костя Цзю — наша легенда, который для всей России, по сути, открыл профессиональный бокс. Да, до него были Юрий Арбачаков, Олег Маскаев, но Костя Цзю — наша легенда и гордость, это первый наш абсолютный чемпион мира. Мне вдвойне приятно, что я боксировал и стал чемпионом мира по одной из самых престижных версией, поясом которой также обладал Костя Цзю. Для всего спортивного сообщества Костя Цзю является великим боксером. Хочется пожелать ему здоровья и счастья. Также хочется пожелать, чтобы он чаще встречался с молодежью, передавал свои навыки. Мы помним победы Кости, мы ждали его поединки. Так что мы поздравляем большого чемпиона, мы всегда будем ориентироваться на него».

Костя Цзю — это выдающаяся личность с точки зрения нашего государства, истории нашего спорта. Это человек, который не побоялся на пике карьеры изменить свою жизнь. На сегодняшний день Костя фактически является лучшим российским боксером-профессионалом. Владимир Хрюнов Известный российский промоутер

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов: