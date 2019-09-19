«Человек-эпоха». Константину Цзю — 50 лет
В четверг 50-летие отмечает один из самых известных российских спортсменов Константин Цзю. Корреспондент РИА Новости Василий
В четверг 50-летие отмечает один из самых известных российских спортсменов Константин Цзю. Корреспондент РИА Новости Василий
Костя Цзю является единственным в России абсолютным чемпионом мира среди профессионалов. Боксер владел титулами WBA, WBC и IBF в первом полусреднем весе. Всего на профессиональном ринге Цзю одержал 25 побед при двух поражениях. Самой памятной является победа российского боксера над американцем Забом Джудой в ноябре 2001 года. Тогда боксер из США изрядно измотал россиянина в первом раунде, но в самом конце второго отрезка россиянин отправил соперника в нокаут и завоевал звание абсолютного чемпиона мира.
Цзю добился успеха не только на профессиональном, но и на любительском ринге. Боксер выиграл чемпионат мира в 1991 году, дважды выиграл чемпионат Европы и стал победителем Игр доброй воли 1990 года. Всего на любительском ринге россиянин одержал 270 побед в 282 поединках.
Один из сыновей прославленного боксера Тим Цзю пошел по стопам отца и уже демонстрирует хорошие результаты на профессиональном ринге. В активе 24-летнего спортсмена, выступающего за Австралию, 14 побед.
«Я сразу могу вспомнить бой Кости Цзю с Забом Джудой. Костя Цзю — единственный абсолютный чемпион мира из России. На него надо равняться! Я был в шаге от того, чтобы выйти с ним на один уровень. Обидно, но время еще есть. Костя Цзю — один из лучших представителей российского и советского бокса. Спасибо ему за всё, что он сделал для нашего вида спорта».
Бывший чемпион WBC Silver в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов:
«Костя Цзю является легендой нашего спорта. Это большое имя в мире бокса и не только российского. Он входит в зал славы. Костя — это реально живая легенда. К Цзю я отношусь как к человеку, который
«У меня о Косте только положительное мнение, я вырос на его боях — пацаном наблюдал за его поединками. Костя внес очень большой вклад в развитие бокса. Он большой молодец! Из того, что я почерпнул у него — удар почтальона. Тут ничего сложного:
Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд:
«Костя Цзю — наша легенда, который для всей России, по сути, открыл профессиональный бокс. Да, до него были Юрий Арбачаков, Олег Маскаев, но Костя Цзю — наша легенда и гордость, это первый наш абсолютный чемпион мира. Мне вдвойне приятно, что я боксировал и стал чемпионом мира по одной из самых престижных версией, поясом которой также обладал Костя Цзю. Для всего спортивного сообщества Костя Цзю является великим боксером. Хочется пожелать ему здоровья и счастья. Также хочется пожелать, чтобы он чаще встречался с молодежью, передавал свои навыки. Мы помним победы Кости, мы ждали его поединки. Так что мы поздравляем большого чемпиона, мы всегда будем ориентироваться на него».
Костя Цзю — это выдающаяся личность с точки зрения нашего государства, истории нашего спорта. Это человек, который не побоялся на пике карьеры изменить свою жизнь. На сегодняшний день Костя фактически является лучшим российским
боксером-профессионалом.
Известный российский промоутер Владимир Хрюнов:
«Костя Цзю — это выдающаяся личность с точки зрения нашего государства, истории нашего спорта. Это человек, который не побоялся на пике карьеры изменить свою жизнь. На сегодняшний день Костя фактически является лучшим российским