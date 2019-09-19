«Канело» резко высказался в адрес Головкина и объяснил отказ от трилогии в пользу боя с Ковалевым

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2 ноября Альварес попытается покорить четвертый дивизион в карьере — встретится с обладателем титула WBO российским полутяжем Сергеем Ковалевым (34−3−1, 29 КО). С Головкиным мексиканец дрался дважды: в 2017 году бой завершился вничью, через год победил Альварес.

«Меня интересуют вызовы. Новые вызовы, — говорит Альварес. — Пока что даже не думаю о третьем поединке с Головкиным. Я соглашаюсь на рискованные бои. Понимаю, что третий бой не даст мне ничего. Он ничего не значит. Я и так уже дважды его побил. И он точно сейчас не самый большой вызов для меня».

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В отличие от Альвареса, Головкин всю карьеру в профессионалах отсиделся в лимите среднего веса. Размышляет мексиканец: «Я, например, готов рискнуть. Считаю, что и Головкину следовало бы. Но только посмотрите на него. Он ведь вообще не рискует. Именно поэтому мне и не интересно. Именно поэтому он, третий бой с ним и не являются для меня вызовом. Поэтому я решил провести бой с Ковалевым. Это реальный вызов. Для моей карьеры и моих болельщиков».

«Это все ради истории, наследия, — завелся мексиканец. — Творить историю, покорить четыре дивизиона. Вот это действительно мотивирует. И это реально рискованное предприятие. Такой бой интересует меня намного больше, чем другие».

За последнюю неделю промоутер Альвареса Оскар Де Ла Хойя (Golden Boy) периодически настаивал на том, что третий бой между Альваресом и Головкиным состоится в 2020 году. Комментирует Альварес: «Оскар часто говорит то, что не имеет никакого смысла». При этом ранее сообщалось, что мексиканец крайне недоволен работой своего промоутера.