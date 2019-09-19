Ближе к Казахстану и Узбекистану. Россия после пересмотра результата вошла в тройку лидеров по количеству боксеров в полуфиналах ЧМ-2019

Источник: РИА "Новости"

Изначально судьи в этом бою отдали победу Кларку раздельным решением со счетом 3:2, но после протеста со стороны россиян итоги боя были пересмотрены. Коллегия решила, что неправильно был подсчитан третий раунд. Теперь победителем боя признан Бабанин, гарантировавший себе медаль на домашнем ЧМ. В полуфинале его соперником станет узбекистанец Баходыр Жалолов, который на предыдущей стадии брутально нокаутировал американца Ричарда Торреса.

Читайте также Американский боксер Торрес госпитализирован после боя с Джалоловым на ЧМ

Таким образом, у россиян в полуфиналах теперь выступит четыре боксера. Это Андрей Замковой (до 69), Глеб Бакши (до 75), Муслим Гаджимагомедов (до 91) и Максим Бабанин (свыше 91). А у англичан осталось трое боксеров — Питер Макгрейл (до 57), Пэт Маккормак (до 69) и Бенджамин Уиттакер (до 81).

Из-за этого Россия поднялась на третью строчку по количеству боксеров в полуфиналах, а Англия опустилась на четвертую, где делит ее с Кубой. Ранее англичане с четырьмя боксерами были третьими, а россияне и кубинцы делили четвертую строчку.

При этом Россия подала протест и на результат четвертьфинального боя с участием россиянина Альберта Батыргазиева (до 57), который проиграл трехкратному чемпиону мира кубинцу Ласаро Альваресу, но он не был удовлетворен.

По количеству боксеров в полуфиналах лидирует Казахстан, который будет представлен шестью спортсменами: Сакен Бибосынов (до 52), Абылайхан Жусупов (до 69), Турсынбай Кулахмет (до 75), Бекзат Нурдаулетов (до 81), Василий Левит (до 91) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91).

На втором месте Узбекистан, боксеры которого выиграли все пять своих поединков в ¼ финала. В полуфиналах выступят Шахобидин Зоиров (до 52), Миразизбек Мирзахалилов (до 57), Бобо-Усмон Батуров (до 69), Дилшодбек Рузметов (до 81) и Баходир Джалолов (свыше 91).

Кубу в полуфиналах будут представлять Энди Крус Гомес (до 63), Ласаро Альварес (до 57) и Хулио Сесар ла Крус (до 81).

Также в полуфиналах выступят два представителя Индии — Амит (до 52) и Маниш Каушик (до 63) и по одному из Монголии — Эрдэнэбат Цэндбаатар (до 57), Армении — Ованес Бачков (до 63), США — Дэвис Кейшон (до 63), Филиппин — Эумир Марсьяль (до 75), Эквадора — Хулио Кастильо (до 91), Франции — Билал Бенама (до 52), Бразилии — Хеберт Да Консейсао Соуза (до 75), Болгарии — Радослав Пантелеев (до 91) и Австралии — Хуни Юстис (свыше 91).