Озвучены сроки возвращения Головкина на ринг после боя за два титула чемпиона мира

Своей следующий бой GGG проведет 5 октября в
По информации журналиста ESPN Стива Кима, этот бой станет для Головкина последним в этом году. «Мне сказали, если 5 октября GGG выйдет из боя целым и невредимым, на ринг он вернется в январе», — сообщил он.
Таким образом, в этом году казахстанец проведет всего два боя. В июне Головкин дебютировал на стриминговом сервисе DAZN, когда на MSG в четвертом раунде нокаутировал канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО).
Для GGG тот поединок стал первым после поражения от мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО) в
Ожидалось, что в этом сентябре состоится их третий бой, но Альварес отказался. Сейчас мексиканец готовится покорить четвертый дивизион — 2 ноября в