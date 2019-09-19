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13:43 (мск), источник: Vesti.kz

Озвучены сроки возвращения Головкина на ринг после боя за два титула чемпиона мира

Экс-чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) определился со сроками возвращения на ринг, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Своей следующий бой GGG проведет 5 октября в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden против украинца Сергея Деревянченко (13−1, 10 КО). На кону будут стоять сразу два вакантных титула — IBF и IBO в среднем весе.

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По информации журналиста ESPN Стива Кима, этот бой станет для Головкина последним в этом году. «Мне сказали, если 5 октября GGG выйдет из боя целым и невредимым, на ринг он вернется в январе», — сообщил он.

Таким образом, в этом году казахстанец проведет всего два боя. В июне Головкин дебютировал на стриминговом сервисе DAZN, когда на MSG в четвертом раунде нокаутировал канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО).

Для GGG тот поединок стал первым после поражения от мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО) в матче-реванше, который состоялся в сентябре 2018 года в Лас-Вегасе. Годом ранее боксеры свели первый бой вничью.

Ожидалось, что в этом сентябре состоится их третий бой, но Альварес отказался. Сейчас мексиканец готовится покорить четвертый дивизион — 2 ноября в Лас-Вегасе попытается отобрать титул WBO в полутяжелом весе у россиянина Сергея Ковалева (34−3−1, 29 КО).

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