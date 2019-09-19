Константин Цзю напишет кандидатскую диссертацию в УрФУ

Источник: РИА "Новости"

В четверг Цзю исполнилось 50 лет.

«Константин Цзю планирует писать кандидатскую диссертацию в УрФУ. Это будет Институт физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ», — сказали в пресс-службе.

В вузе уточнили, что спортсмен уже учился в УрФУ — в 2012 году он получил диплом учебного заведения. Темой дипломной работы была «Особенности реализации областной целевой программы “Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области на 2011−2015 годы”», — добавили в пресс-службе.

Цзю является единственным в истории российским боксером, который становился абсолютным чемпионом мира. Цзю завершил карьеру в возрасте 36 лет после поражения от австралийца Рикки Хаттона. Всего на его счету 31 победа (25 нокаутом) и два поражения. Цзю также является победителем Игр доброй воли, чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы среди любителей.