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19 сентября, источник: Спорт-Экспресс

Ковалев подавил Канело габаритами. Сергей будет бить малыша

Участники главного боя осени провели дружелюбную пресс-конференцию, но преимущество россиянина в росте и мощи теперь очевидно для всех.

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Бой россиянина Сергея Ковалева и мексиканца Сауля Канело Альвареса стал ближе. До него почти два месяца — он состоится 2 ноября в Лас-Вегасе, — но теперь его проще визуализировать. Бойцы провели дуэль взглядов и ответили на вопросы журналистов. Обстановка была такая, словно намечается не крутой бой за звание чемпиона мира, а встреча старых друзей. Но подраться все же придется.

Обмен комплиментами

В последние годы мы смотрели бои Альвареса с Геннадием Головкиным, и там со стороны мексиканца было много агрессии. Либо он действительно испытывал к Геннадию что-то личное, либо старался лучше продать и без того шикарный бой, но слова о ненависти и неуважении, о желании сделать больно звучали регулярно. На взвешивании Канело даже толкнул Геннадия, в лучших традициях Дерека Чисоры. Хотя какой Чисора, так и до него многие делали — это же классика. Да и Сергей Ковалев, если вспомнить его противостояния с Жаном Паскалем и Андре Уордом, говорил много жестких слов. Здесь же все наоборот.

— Канело — настоящий боец. Мне нравится сражаться с настоящими бойцами. Он не такой, как Уорд. Это будет большой бой для меня, самый большой, что у меня был. Канело — один из лучших бойцов вне зависимости от веса, а я сейчас лучший в полутяжелом дивизионе. Это будет отличный бой, — сказал Ковалев.

Мексиканец ответил в таком же стиле.

— Бой с Сергеем — риск для меня, потому что он тяжелее меня, он сильнее меня, он просто больше. Но мои навыки и сила дадут мне возможность быть конкурентным. Вот почему мы приняли этот бой. Этим поединком мы пытаемся сделать историю в боксе. Это единственное, чего я хочу. Это из самых сложных боев в моей карьере, если не самый сложный, но мы готовы взять на себя это большое обязательство.

Комплименты продолжились в сети. Сергей выложил фото с Канело, где оба улыбаются, словно посреди вечеринки. Подпись соответствующая. «Ну вот и первая встреча с Канело спустя 7 лет с нашего знакомства. В 2012 году, я и представить не мог, что наши пути когда-то пересекутся. И уж тем более, что будет бой».

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Фэйс-офф

А какая была дуэль взглядов. Смотреть на это без улыбки просто невозможно.

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Что-то есть в том стиле, в котором проходит промоушн к этому бою. Разве это хуже, чем обмениваться колкостями и проявлять агрессию? Неужели, это худший способ раскрутить бой? Тем более, что он в раскрутке не нуждается абсолютно. Весь боксерский мир прекрасно знает, кто такие Сауль Альварес и Сергей Ковалев. Где бы они ни дрались, был бы солд-аут за первые пару часов продаж. Это два гиганта современного бокса. Возможно, Сергей сейчас чуть уязвимее, чем был до 2016 года, но у него есть отличный шанс доказать, что это не так.

Про то, что на стороне Ковалева будет огромное преимущество в габаритах сказали уже 100 раз и еще столько же скажут, но есть еще одна важная вещь. Как заявил Сергей на пресс-конференции, в его углу впервые есть человек, которому он полностью доверяет — Бадди Макгирт: «Я верю в Бадди на все 100 процентов. Это настоящий тренер. Только через 10 лет после начала профессиональной карьеры я наконец-то получил настоящего тренера в своем углу».

Это — важнейший психологический фактор. Только идеальная физическая форма и психологическая уверенность может принести Сергею победу. Это будет не только самый большой бой в его карьере, но и самый сложный, при всем уважении к Андре Уорду. Американец — идеальный спойлер, не дает себя ударить, ловит на ошибках, а Канело будет драться. С такими Сергею всегда было проще. Но боксирует мексиканец на порядок лучше, чем все, с кем Ковалев когда-либо встречался на ринге. В оставшиеся пять недель Макгирту нужно проделать самую сложную работу в карьере. А потом то же самое придется сделать его подопечному. Отработать нужно будет так, чтобы сомнений не оставалось. Если они будут, в Лас-Вегасе судьи отдадут победу Канело, это ясно как божий день.

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