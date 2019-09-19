Ковалев подавил Канело габаритами. Сергей будет бить малыша
Участники главного боя осени провели дружелюбную
Участники главного боя осени провели дружелюбную
Бой россиянина Сергея Ковалева и мексиканца Сауля Канело Альвареса стал ближе. До него почти два месяца — он состоится 2 ноября в
В последние годы мы смотрели бои Альвареса с Геннадием Головкиным, и там со стороны мексиканца было много агрессии. Либо он действительно испытывал к Геннадию
— Канело — настоящий боец. Мне нравится сражаться с настоящими бойцами. Он не такой, как Уорд. Это будет большой бой для меня, самый большой, что у меня был. Канело — один из лучших бойцов вне зависимости от веса, а я сейчас лучший в полутяжелом дивизионе. Это будет отличный бой, — сказал Ковалев.
Мексиканец ответил в таком же стиле.
— Бой с Сергеем — риск для меня, потому что он тяжелее меня, он сильнее меня, он просто больше. Но мои навыки и сила дадут мне возможность быть конкурентным. Вот почему мы приняли этот бой. Этим поединком мы пытаемся сделать историю в боксе. Это единственное, чего я хочу. Это из самых сложных боев в моей карьере, если не самый сложный, но мы готовы взять на себя это большое обязательство.
Комплименты продолжились в сети. Сергей выложил фото с Канело, где оба улыбаются, словно посреди вечеринки. Подпись соответствующая. «Ну вот и первая встреча с Канело спустя 7 лет с нашего знакомства. В 2012 году, я и представить не мог, что наши пути
А какая была дуэль взглядов. Смотреть на это без улыбки просто невозможно.
Про то, что на стороне Ковалева будет огромное преимущество в габаритах сказали уже 100 раз и еще столько же скажут, но есть еще одна важная вещь. Как заявил Сергей на
Это — важнейший психологический фактор. Только идеальная физическая форма и психологическая уверенность может принести Сергею победу. Это будет не только самый большой бой в его карьере, но и самый сложный, при всем уважении к Андре Уорду. Американец — идеальный спойлер, не дает себя ударить, ловит на ошибках, а Канело будет драться. С такими Сергею всегда было проще. Но боксирует мексиканец на порядок лучше, чем все, с кем Ковалев