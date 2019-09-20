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10:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Ковалёв: Если бы проиграл Ярду, завершил бы карьеру

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв признался, что, если бы потерпел поражение в противостоянии с Энтони Ярдом, он завершил бы карьеру.

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«Понимал, что произойдёт, если выиграю. Понимал, что продолжу выступать в случае победы. Если бы проиграл Ярду, я бы завершил карьеру. Мне не хотелось завершать карьеру, и, как следствие, я победил. Что касается встречи с Альваресом, рад быть частью такого события. Это очень захватывающее событие. Это огромная проверка. Канело — молодой, талантливый и очень сильный боксёр, обладающий высоким IQ. Но я буду готов», — приводит слова россиянина BoxingScene.

Поединок Сауля Альвареса и Сергея Ковалёва пройдёт 2 ноября 2019 года в Лас-Вегасе, США.

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