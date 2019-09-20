Ковалёв: Если бы проиграл Ярду, завершил бы карьеру

«Понимал, что произойдёт, если выиграю. Понимал, что продолжу выступать в случае победы. Если бы проиграл Ярду, я бы завершил карьеру. Мне не хотелось завершать карьеру, и, как следствие, я победил. Что касается встречи с Альваресом, рад быть частью такого события. Это очень захватывающее событие. Это огромная проверка. Канело — молодой, талантливый и очень сильный боксёр, обладающий высоким IQ. Но я буду готов», — приводит слова россиянина BoxingScene.