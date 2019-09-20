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10:48 (мск), источник: Vesti.kz

«Становимся сильнее». Головкин показал свою команду в преддверии боя за два титула

Казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) показал фото с тренировок своей команды в преддверии боя с украинцем Сергеем Деревянченко (13−1, 10 КО), сообщают Vesti.kz.

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Озвучены сроки возвращения Головкина на ринг после боя за два титула чемпиона мира.

В своих социальных сетях он опубликовал снимок со своим наставником американцем Джонатаном Бэнксом, казахстанским боксером Али Ахмедовым (15−0, 11 КО), выступающим под эгидой GGG Promotions, и братом Максимом, который тренирует обоих боксеров.

«Становимся сильнее», — подписал фотографию Головкин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, бой Головкина с Деревянченко станет главным событием вечера бокса, который пройдет 5 октября на арене Madison Square Garden в американском Нью-Йорке. На кону будут стоять вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе. Ожидается, что Ахмедов выступит в андеркарте.

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