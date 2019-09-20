Канат Ислам подарил многодетной матери квартиру в столице

Казахстанский боксер-профессионал принял решение пожертвовать на покупку квартиры часть суммы, собранной в ходе мероприятия «Қанат Исламмен бокс кеші», проведенного 5 июля при поддержке Президента Касым-Жомарта Токаева. Квартира находится на правом берегу, в Сарыаркинском районе Нур-Султана.

Квартира выбиралась с учетом близкого расположения к детскому саду и школе. К тому же жилье полностью обустроено необходимой для проживания техникой и мягкой мебелью.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/70MRoxNW9hc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Гульшат Баядилова — мать-одиночка, обладательница награды «Күміс алқа», родила и воспитала восьмерых детей. У ее первенца уже есть своя семья, у второго ребенка проблемы со здоровьем. Из-за нехватки денег ему не оказали своевременную медпомощь и не удалось установить точный диагноз. Третий ребенок студент колледжа, остальные пятеро ходят в школу.