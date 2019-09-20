Канат Ислам подарил многодетной матери квартиру в столице

Казахстанский боксер-профессионал принял решение пожертвовать на покупку квартиры часть суммы, собранной в ходе мероприятия «Қанат Исламмен бокс кеші», проведенного 5 июля при поддержке Президента Касым-Жомарта Токаева. Квартира находится на правом берегу, в Сарыаркинском районе Нур-Султана.
Квартира выбиралась с учетом близкого расположения к детскому саду и школе. К тому же жилье полностью обустроено необходимой для проживания техникой и мягкой мебелью.
Гульшат Баядилова — мать-одиночка, обладательница награды «Күміс алқа», родила и воспитала восьмерых детей. У ее первенца уже есть своя семья, у второго ребенка проблемы со здоровьем. Из-за нехватки денег ему не оказали своевременную медпомощь и не удалось установить точный диагноз. Третий ребенок студент колледжа, остальные пятеро ходят в школу.
Ранее семья ютилась в крошечной каморке частного дома. Из-за того, что нечем было оплачивать съемное жилье, Гульшат Баядилова топила печку коттеджа зимой, а летом убирала и чистила территорию дома, помогала по хозяйству взамен на бесплатное проживание. Волонтеры подарили семье холодильник, кровать, диван и газовую плиту. До этого момента всем членам семьи приходилось спать на полу.