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12:59 (мск), источник: Vesti.kz

Канат Ислам подарил многодетной матери квартиру в столице

Канат Ислам (26−0, 21 КО) подарил многодетной матери-одиночке с восемью детьми Гульшат Баядиловой двухкомнатную квартиру в столице, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Благотворительный фонд “Ел-Несібе”».

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Казахстанский боксер-профессионал принял решение пожертвовать на покупку квартиры часть суммы, собранной в ходе мероприятия «Қанат Исламмен бокс кеші», проведенного 5 июля при поддержке Президента Касым-Жомарта Токаева. Квартира находится на правом берегу, в Сарыаркинском районе Нур-Султана.

Квартира выбиралась с учетом близкого расположения к детскому саду и школе. К тому же жилье полностью обустроено необходимой для проживания техникой и мягкой мебелью.

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Гульшат Баядилова — мать-одиночка, обладательница награды «Күміс алқа», родила и воспитала восьмерых детей. У ее первенца уже есть своя семья, у второго ребенка проблемы со здоровьем. Из-за нехватки денег ему не оказали своевременную медпомощь и не удалось установить точный диагноз. Третий ребенок студент колледжа, остальные пятеро ходят в школу.

Ранее семья ютилась в крошечной каморке частного дома. Из-за того, что нечем было оплачивать съемное жилье, Гульшат Баядилова топила печку коттеджа зимой, а летом убирала и чистила территорию дома, помогала по хозяйству взамен на бесплатное проживание. Волонтеры подарили семье холодильник, кровать, диван и газовую плиту. До этого момента всем членам семьи приходилось спать на полу.

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