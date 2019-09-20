Казахстан выиграл первую медаль на ЧМ-2019 по боксу
Казахстанец Сакен Бибосынов, выступающий в весе до 52 килограммов, стал бронзовым призером чемпионата мира по боксу, который проходит в российском Екатеринбурге, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанец Сакен Бибосынов, выступающий в весе до 52 килограммов, стал бронзовым призером чемпионата мира по боксу, который проходит в российском Екатеринбурге, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В полуфинале соперником казахстанца был второй номер этого веса Пангал Амит из Индии, который выиграл поединок раздельным решением судей и лишил Бибосынова шанса стать чемпионом мира.
В финале соперником Амита будет представитель Узбекистана Шахобиддин Зоиров, который победил французского боксера Билала Беннаму.
Напомним, по количеству боксеров в полуфиналах Казахстан занимает первое место, опережая Узбекистан (пять боксеров) и Россию (четыре).