Поветкин не будет подавать иск к Уайлдеру о защите чести и достоинства

Источник: РИА "Новости"

В апреле 2018 года Федеральный окружной суд южного округа Нью-Йорка отказал стороне Уайлдера во всех требованиях, а стороне Поветкина присудил $4,3 млн — денежные средства, замороженные на счете после отмены боя между россиянином и американцем в мае 2016 года.

«Мы выиграли суд у Уайлдера, деньги, правда, пока не получили. Иск о защите чести и достоинства? Мы к нему поостыли», — сказал Рябинский.

Также Рябинский планировал подать иск к команде Уайлдера о защите чести и достоинства. Поветкин и «Мир бокса» планировали потребовать от американцев выплаты $34,5 млн. В эту сумму был включен моральный и репутационный ущерб, нанесенный российскому боксеру, а также убытки от того, что поединок не состоялся.