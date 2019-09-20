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14:35 (мск), источник: ТАСС

Поветкин не будет подавать иск к Уайлдеру о защите чести и достоинства

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Руководитель промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский и боксер Александр Поветкин не планируют подавать иск о защите чести и достоинства к американцу Деонтею Уайлдеру. Об этом Рябинский сообщил ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

В апреле 2018 года Федеральный окружной суд южного округа Нью-Йорка отказал стороне Уайлдера во всех требованиях, а стороне Поветкина присудил $4,3 млн — денежные средства, замороженные на счете после отмены боя между россиянином и американцем в мае 2016 года.

«Мы выиграли суд у Уайлдера, деньги, правда, пока не получили. Иск о защите чести и достоинства? Мы к нему поостыли», — сказал Рябинский.

Также Рябинский планировал подать иск к команде Уайлдера о защите чести и достоинства. Поветкин и «Мир бокса» планировали потребовать от американцев выплаты $34,5 млн. В эту сумму был включен моральный и репутационный ущерб, нанесенный российскому боксеру, а также убытки от того, что поединок не состоялся.

Планировалось, что бой Поветкина и Уайлдера пройдет в Москве 21 мая 2016 года. Поединок был отменен, так как в апреле в организме Поветкина обнаружили следы запрещенного вещества мельдония. Уайлдер и промоутерская компания DiBella Entertainment Inc публично обвинили россиянина в употреблении допинга и нарушении условий контракта. 13 июня 2016 года они подали иск в суд в Нью-Йорке против Поветкина на $5 млн.

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