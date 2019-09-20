Казахстанский боксер побывал в нокдауне и лишился финала чемпионата мира-2019

В полуфинале весовой категории до 75 килограммов Кулахмет единогласным решением судей проиграл филиппинцу Эмиру Марсьялю — 0:5. В первом раунде казахстанец побывал в нокдауне.

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23-летний Марсьяль в 2011 году выиграл юниорский ЧМ в Казахстане, в 2015-м дошел до финала взрослого чемпионата Азии, а в 2018-м завоевал «бронзу» Азиады.

В 2019 году Кулахмет выиграл чемпионат Азии. На ЧА, как и на ЧМ, он поехал из-за травмы Абильхана Аманкула, который в 2017 году дошел до финала ЧМ.

Ранее проиграл в полуфинале и стал бронзовым призером ЧМ-2019 Сакен Бибосынов (до 52 килограммов).

По количеству боксеров в полуфиналах Казахстан занимает первое место, опережая Узбекистан (пять боксеров) и Россию (четыре).