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15:14 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Левит проиграл эквадорцу и снова остался без финала чемпионата мира по боксу

Серебряный призер Олимпиады-2016 из Казахстана Василий Левит проиграл эквадорцу Хулио Кастильо в полуфинале чемпионата мира-2019 по боксу в российском Екатеринбурге, передает корреспондент Vesti.kz.

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Бой весовой категории до 91 килограмма продлился все три раунда. По их итогам судьи вынесли раздельное решение — 3:2 в пользу эквадорца.

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Для 31-летнего Левита этот ЧМ третий в карьере. В 2009 году он остался без медали, а в 2017-м выиграл «бронзу».

31-летний Кастильо имеет в своем активе два «серебра» Панамериканских игр (2011, 2019) и одну «бронзу» (2007). В 2012 и 2016 году эквадорец выступал на Олимпиадах, но проигрывал в первом раунде.

Ранее в полуфиналах ЧМ-2019 выступили двое казахстанцев: Сакен Бибосынов (до 52 килограммов) проиграл раздельным решением, а Турсынбай Кулахмет (до 75) побывал в нокдауне и уступил единогласно.

По количеству боксеров в полуфиналах Казахстан занимает первое место, опережая Узбекистан (пять боксеров) и Россию (четыре).

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