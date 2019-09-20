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15:32 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан подаст протест на поражение Левита в полуфинале ЧМ-2019 по боксу?

Серебряный призер Олимпиады-2016 из Казахстана Василий Левит неожиданно проиграл эквадорцу Хулио Кастильо в полуфинале чемпионата мира-2019 по боксу в российском Екатеринбурге, передает корреспондент Vesti.kz.

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Бой весовой категории до 91 килограмма продлился все три раунда. По их итогам судьи вынесли раздельное решение — 3:2. Интересно, что судья из Южной Кореи отдал Левиту все три раунда — 30−27.

По правилам Международной ассоциации бокса (AIBA), команды имеют право подавать протесты на итоги боев. Этим пока воспользовалась Россия, которая оспорила поражение супертяжеловеса Максима Бабанина от британца Фрэйзера Эдварда Кларка в четвертьфинале.

В финале ЧМ соперником Кастильо станет россиянин Муслим Гаджимагомедов, который победил болгарина Радослава Пантелеева. В ходе поединка Пантелееву отсчитали нокдаун, с которым он яростно спорил.

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