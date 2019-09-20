Казахстан подаст протест на поражение Левита в полуфинале ЧМ-2019 по боксу?

Бой весовой категории до 91 килограмма продлился все три раунда. По их итогам судьи вынесли раздельное решение — 3:2. Интересно, что судья из Южной Кореи отдал Левиту все три раунда — 30−27.

По правилам Международной ассоциации бокса (AIBA), команды имеют право подавать протесты на итоги боев. Этим пока воспользовалась Россия, которая оспорила поражение супертяжеловеса Максима Бабанина от британца Фрэйзера Эдварда Кларка в четвертьфинале.