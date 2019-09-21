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09:46 (мск), источник: Vesti.kz

Назван соперник казахстанца Али Ахмедова на бой в андеркарте Головкина за два титула чемпиона мира

Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов, который свой следующий поединок проведет 5 октября в вечере бокса в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden, где главным событием станет титульный бой между экс-чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО) и украинцем Сергеем Деревянченко (13−1, 10 КО), узнал своего соперника, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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По информации BoxRec.com, 24-летний Ахмедов, который представляет промоутерскую компанию Головкина GGG Promotions, встретится в десятираундовом поединке с 33-летним американцем Эндрю Эрнандесом.

В активе американца 29 боев на профи-ринге, 20 из которых он выиграл, семь проиграл и еще два завершил вничью. На профи-ринге выступает с 20 мая 2010 года. Эрнандес дрался в трех странах: США, Канаде и Мексике.

Для Ахмедова данный поединок станет 16-м в профессиональной карьере. Все свои поединки он выиграл, причем 11 завершил досрочно.

Напомним, на кону поединка Головкин — Деревянченко будет стоять не один, а два титула. Помимо пояса IBF боксеры поборются за звание чемпиона мира по версии IBO.

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