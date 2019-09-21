Назван соперник казахстанца Али Ахмедова на бой в андеркарте Головкина за два титула чемпиона мира
Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов, который свой следующий поединок проведет 5 октября в вечере бокса в
Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов, который свой следующий поединок проведет 5 октября в вечере бокса в
По информации BoxRec.com, 24-летний Ахмедов, который представляет промоутерскую компанию Головкина GGG Promotions, встретится в десятираундовом поединке с 33-летним американцем Эндрю Эрнандесом.
В активе американца 29 боев на
Для Ахмедова данный поединок станет 16-м в профессиональной карьере. Все свои поединки он выиграл, причем 11 завершил досрочно.
Напомним, на кону поединка Головкин — Деревянченко будет стоять не один, а два титула. Помимо пояса IBF боксеры поборются за звание чемпиона мира по версии IBO.