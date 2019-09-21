Назван соперник казахстанца Али Ахмедова на бой в андеркарте Головкина за два титула чемпиона мира

По информации BoxRec.com, 24-летний Ахмедов, который представляет промоутерскую компанию Головкина GGG Promotions, встретится в десятираундовом поединке с 33-летним американцем Эндрю Эрнандесом.

В активе американца 29 боев на профи-ринге, 20 из которых он выиграл, семь проиграл и еще два завершил вничью. На профи-ринге выступает с 20 мая 2010 года. Эрнандес дрался в трех странах: США, Канаде и Мексике.

Для Ахмедова данный поединок станет 16-м в профессиональной карьере. Все свои поединки он выиграл, причем 11 завершил досрочно.