«Тайсона простил, но не полюбил». Холифилд о том, как откусанное ухо изменило его жизнь
Легендарный Эвандер Холифилд прибыл в Россию на чемпионат мира по боксу и по просьбе «СЭ» вспомнил самое яркое событие карьеры.
Легендарный Эвандер Холифилд прибыл в Россию на чемпионат мира по боксу и по просьбе «СЭ» вспомнил самое яркое событие карьеры.
В Екатеринбурге проходит чемпионат мира по боксу среди любителей. Ради этого турнира в столицу Урала приехало большое количество почетных гостей. Среди них — легенда мирового профессионального бокса Эвандер Холифилд. Американец в интервью «СЭ» рассказал о своих впечатлениях от России, а также упомянул о том, в каких отношениях они находятся с Майком Тайсоном, который в эпичном поединке 1997 года откусил у Холифилда часть уха.
— Вы на чемпионате мира два дня. Какие впечатления?
— Все просто замечательно! Я очень рад, что люди по всему миру поддерживают любительский бокс. И насколько я знаю, в России очень развит любительский спорт, благодаря чему спортсмены могут совершенствоваться и становиться лучше, чем были мы
— Вам нравится Россия?
— Мне показалось, что у вас у всех есть
— В России все знают про ваш бой с Майком Тайсоном, где он откусил у вас часть уха. Расскажите о том моменте поподробнее.
— С одной стороны это действительно был плохой момент, но одновременно и хороший.
— Можете ли вы сказать, что вы с Майком теперь друзья?
— Нет, я бы не назвал его другом, но я ничего не имею против него. Человек ведь не может дружить со всеми, потому что в скором времени начнешь на
— У вас большая семья. Расскажите, какую роль она сыграли в вашей жизни?
— Я бы никогда не стал таким хорошим, целеустремленным боксером, если бы не мои братья и сестры. Знаете, до девяти лет мне никогда не удавалось побеждать, и они постоянно смеялись надо мной. Но моя мама всегда мне говорила: «Все будет хорошо, твой день еще настанет». И благодаря моей семье я сейчас стал тем, кем я являюсь. Я вырос в небогатой семье, и у меня не было хорошего примера, но благодаря этому, я стал лучше, чем они, потому что не хотел быть на них похожим.