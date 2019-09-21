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12:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Тайсона простил, но не полюбил». Холифилд о том, как откусанное ухо изменило его жизнь

Легендарный Эвандер Холифилд прибыл в Россию на чемпионат мира по боксу и по просьбе «СЭ» вспомнил самое яркое событие карьеры.

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Источник: Спорт-Экспресс

В Екатеринбурге проходит чемпионат мира по боксу среди любителей. Ради этого турнира в столицу Урала приехало большое количество почетных гостей. Среди них — легенда мирового профессионального бокса Эвандер Холифилд. Американец в интервью «СЭ» рассказал о своих впечатлениях от России, а также упомянул о том, в каких отношениях они находятся с Майком Тайсоном, который в эпичном поединке 1997 года откусил у Холифилда часть уха.

— Вы на чемпионате мира два дня. Какие впечатления?

— Все просто замечательно! Я очень рад, что люди по всему миру поддерживают любительский бокс. И насколько я знаю, в России очень развит любительский спорт, благодаря чему спортсмены могут совершенствоваться и становиться лучше, чем были мы когда-то.

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— Вам нравится Россия?

— Мне показалось, что у вас у всех есть какое-то «новое начало». Вы выделяете людей, которые что-то придумывают, и помогаете им. Это очень хорошо для развития вашей страны. Эти люди делают большую работу. Когда создавалась Америка люди должны были жить в обществе, должны были учиться жить друг с другом и понимать того человека, который находится рядом. А бокс всегда был неотъемлемой частью всей этой структуры.

— В России все знают про ваш бой с Майком Тайсоном, где он откусил у вас часть уха. Расскажите о том моменте поподробнее.

— С одной стороны это действительно был плохой момент, но одновременно и хороший. Во-первых, я заработал тогда 35 миллионов долларов, во-вторых, я стал чемпионом мира. Но, наверное, самое главное в этой истории — это то, что я научился прощать. Я понял, что если мы не прощаем, то тем самым мы убиваем друг друга изнутри. И какая бы ситуация не была, нужно научиться прощать. Я понял это во многом благодаря моей вере в бога.

— Можете ли вы сказать, что вы с Майком теперь друзья?

— Нет, я бы не назвал его другом, но я ничего не имею против него. Человек ведь не может дружить со всеми, потому что в скором времени начнешь на кого-то злиться и расстраиваться из-за этого. Ровно также у меня есть члены семьи, с которыми я не очень близок. Так что, я хочу сказать, что вы не можете быть рядом со всеми. Вот и с Майком мы проводим множество совместных мероприятий, но каждый из нас живет своей жизнью. Я никогда не сделал ничего неправильного по отношению к нему и не сделаю, однако есть одна вещь, из-за которой, мне кажется, ему не нравится находиться со мной — просто я становился чемпионом мира больше раз, чем Майк (смеется).

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— У вас большая семья. Расскажите, какую роль она сыграли в вашей жизни?

— Я бы никогда не стал таким хорошим, целеустремленным боксером, если бы не мои братья и сестры. Знаете, до девяти лет мне никогда не удавалось побеждать, и они постоянно смеялись надо мной. Но моя мама всегда мне говорила: «Все будет хорошо, твой день еще настанет». И благодаря моей семье я сейчас стал тем, кем я являюсь. Я вырос в небогатой семье, и у меня не было хорошего примера, но благодаря этому, я стал лучше, чем они, потому что не хотел быть на них похожим.

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