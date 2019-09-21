«Это не ошибка, а судейская предвзятость». Тренер Левита возмущен поражением казахстанца в полуфинале ЧМ-2019 по боксу

«Я считаю, что это не ошибка, а судейская предвзятость. Весь боксерский мир понимает и говорит, что Левит выиграл, а судьи, которые никогда не занимались боксом, считают, что он проиграл. В боксе считаются не только попадания, но и многое другое. Надо оценивать весь бой в целом, а не только количество попаданий. Можно ведь попадать и как попало», — возмущен судейским решением Стрельников.

В полуфинале весовой категории до 91 килограмма Левит встретился с эквадорцем Хулио Кастильо и проиграл раздельным решением судей — 2:3. Согласно правилам, команда проигравшего спортсмена может оспорить итог поединка, если они не согласны с итогами. Казахстанская сторона подала протест, однако он не был принят из-за того, что сторона Левита не зарегистрировала протест вовремя. В итоге Левит стал бронзовым призером соревнований.

Подобное на нынешнем ЧМ уже случалось на стадии ¼ финала, когда с решением рефери не согласился россиянин Максим Бабанин, проигравший британцу Фрэйзеру Эдварду Кларку. Протест был принят и итоги поединка были пересмотрены.

Соперником Кастильо в финале ЧМ-2019 будет россиянин Муслим Гаджимагомедов, оказавшийся сильнее болгарина Радослава Пантелеева. Любопытно, что в этом бою тоже не обошлось без судейских казусов: болгарин побывал в нокдауне, с которым он был категорически не согласен и даже поспорил с рефери.

В финальных поединках от Казахстана примут участие всего двое боксеров и их соперниками станут два представителя Узбекистана. В категории до 81 килограммов Бекзат Нурдаулетов сразиться с Дилшодбеком Рузметовым, а Камшыбек Кункабаев попробует взять «золото» в весе свыше 91 килограмма в поединке с Баходиром Джалоловым.

Помимо Левита, Нурдаулетова и Кункабаева в полуфинал вышли еще три боксера из Казахстана: Сакен Бибосынов (до 52), Абылайхан Жусупов (до 69), Турсынбай Кулахмет (до 75), но они проиграли в своих поединках и также стали бронзовыми призерами.