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17:22 (мск), источник: Vesti.kz

«Уже проходили такое с Тищенко». Казахстан пожаловался в AIBA на судейство в бою Левита на ЧМ-2019 и потребовал объяснений

Казахстанская федерация бокса направила временно исполняющему обязанности президента AIBA письмо, в котором выражает возмущение итогом поединка Василия Левита и эквадорского боксера в полуфинале чемпионата мира в России и заявляет, что будет требовать объяснений после турнира. Об этом сообщает официальный сайт КФБ.

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«Уважаемый Мухаммед Мустасан! Казахстанская федерация бокса вынуждена обратиться к Вам в связи с судейством на XX чемпионате мира в Екатеринбурге, — говорится в письме, подписанном исполнительным директором КФБ Бекжаном Бектеновым. — В ходе предварительных поединков судьями было сделано несколько сомнительных с нашей точки зрения решений. Самое глубокое возмущение вызвало решение о бое в полуфинале весовой категории до 91 килограмма между Василием Левитом из Казахстана и Хулио Цезаром Кастилльо Торесом из Эквадора. Эксперты, видевшие этот поединок — не только казахстанские, но и зарубежные, такие как Олег Саитов, Алексей Тищенко, Егор Мехонцев, Григорий Дрозд — безоговорочно отдали победу в этом бою Василию Левиту. Преимущество казахстанского боксера во всех трех раундах было очевидно для всех, кто обладает зрением. Однако судьи AIBA, очевидно, используют собственные методы оценки, о которых они не рассказали общественности. Три судьи — представители США, Южной Кореи и Уганды — отдали победу эквадорскому боксеру. Причем уважаемый судья из Южной Кореи присудил победу оппоненту Левита со счетом 30:27! Возможно, болельщикам на трибунах бой был виден не так хорошо, как боковым судьям. Но болельщики и эксперты во всем мире имели удовольствие видеть этот поединок во всех деталях благодаря прекрасной телевизионной и интернет трансляции, и абсолютное большинство считает Левита победителем. Нам известно, что благодаря новым правилам тренеры имеют право подать протест и добиться пересмотра. Но в этом случае секунданты боксера не могли справиться с ситуацией. Казахстанские тренеры просто не поверили своим глазам, когда увидели, как поднимают руку эквадорскому боксеру. Они не смогли справиться со своими эмоциями и покинули ринг. Через несколько секунд тренер вернулся, но принять желтую карточку у него отказались. Уважаемый господин Мустасан, мы уже проходили через такую неприятную ситуацию в Рио, после боя Василия Левита и россиянина Евгения Тищенко. Позорное судейское решение во время Олимпиады весь мир назвал ограблением. После него произошло много событий и AIBA заявляла, что проведет кардинальные реформы, которые исключат коррупцию. Казахстанская федерация бокса поверила, что AIBA сдержит обещания на чемпионате мира в Екатеринбурге. Но опять столкнулась с разочарованием. Как Вы знаете, на протяжении многих лет Казахстан активно поддерживал начинания AIBA и даже был назван лучшей боксерской федерацией. Мы с воодушевлением принимали заявления о том, что AIBA сделает всё, чтобы вернуться в олимпийскую семью. Мы готовы были сделать все возможное для этого. Сегодня день финала. Мы бы хотели попросить Вас сделать все возможное для обеспечения честного и прозрачного судейства на сегодняшних соревнованиях. Затем, сразу по завершении чемпионата, Казахстанская федерация бокса потребует официального разъяснения всех вопросов, касающихся судейства на соревнованиях AIBA, а также просим сообщить нам о мерах, которые Вы намерены предпринять для предотвращения подобных ситуаций на соревнованиях в будущем».

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