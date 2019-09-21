Боксер Замковой стал чемпионом мира в весовой категории до 69 кг

Источник: РИА "Новости"

32-летний россиянин одержал победу над англичанином Пэтом Маккормаком раздельным решением судей. Поединок был остановлен во втором раунде ввиду рассечения у британца. Бронзовыми призерами чемпионата мира стали представитель Казахстана Абылайхан Жусупов и спортсмен из Узбекистана Бобо-Усмон Батуров.

Замковой принес сборной России первую золотую медаль чемпионата мира. Всего на турнире в активе сборной России одна золотая и одна бронзовая медаль.

Замковой является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года, серебряным призером чемпионата мира в Милане 2009 года, победителем Универсиады в Казани 2013 года и шестикратным чемпионом России.