Узбекистан выиграл второе «золото» на чемпионате мира-2019 по боксу

Бронзовыми призерами ЧМ в этом весе стали англичанин Питер Макгрейл и монгол Цэндбаатар Эрдэнэбат.

Для Мирзахалилова эта медаль стала первой на ЧМ, а двукратный бронзовый призер ОИ Альварес после трех золотых наград (2011, 2013 и 2015) второй подряд турнир уезжает с «серебром».