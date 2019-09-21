Узбекистан выиграл второе «золото» на чемпионате мира-2019 по боксу
Узбекистанец Миразизбек Мирзахалилов победил кубинца Ласаро Альвареса в финале чемпионата мира-2019 по боксу в российском Екатеринбурге, передает корреспондент Vesti.kz.
Узбекистанец Миразизбек Мирзахалилов победил кубинца Ласаро Альвареса в финале чемпионата мира-2019 по боксу в российском Екатеринбурге, передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок весовой категории до 57 килограммов завершился в первом раунде
Бронзовыми призерами ЧМ в этом весе стали англичанин Питер Макгрейл и монгол Цэндбаатар Эрдэнэбат.
Для Мирзахалилова эта медаль стала первой на ЧМ, а двукратный бронзовый призер ОИ Альварес после трех золотых наград (2011, 2013 и 2015) второй подряд турнир уезжает с «серебром».
Ранее финальные бои на ЧМ-2019 выиграли узбекистанец Шахобиддин Зоиров (до 52 килограмм) и россиянин Андрей Замковой (до 69).