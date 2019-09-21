Россиянин Бакши завоевал золото чемпионата мира по боксу в весе до 75 кг

Текущие события
Футбол. Премьер-лига
11:30
Оренбург
Локомотив
Футбол. Зарубежный
13:00
Хетафе
Мальорка
Футбол. Зарубежный
13:30
Сассуоло
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
21.09
Гранада
Барселона
20
Футбол. Зарубежный
21.09
Милан
Интер
02
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
Сочи
Футбол. Зарубежный
21.09
Бордо
Брест
22
Футбол. Зарубежный
21.09
Метц
Амьен
12
Футбол. Зарубежный
21.09
Реймс
Монако
00
Футбол. Зарубежный
21.09
Ним
Тулуза
10
Футбол. Зарубежный
21.09
Ницца
Дижон
21
Футбол. Зарубежный
15:00
Эспаньол
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
16:00
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
16:00
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:00
Ренн
Лилль
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья
Рома
Футбол. Зарубежный
16:00
Лечче
Наполи
Футбол. Зарубежный
16:00
Сампдория
Торино
Футбол. Зарубежный
21.09
Ньюкасл Юнайтед
Брайтон & Хоув
00
Футбол. Зарубежный
21.09
Вердер
РБ Лейпциг
03
Футбол. Зарубежный
21.09
Атлетико
Сельта
00
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
Урал
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Фортуна Д
Футбол. Премьер-лига
21.09
Зенит
Рубин
50
Футбол. Премьер-лига
21.09
Тамбов
Ростов
21
Футбол. Зарубежный
21.09
Ювентус
Верона
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Валенсия
Леганес
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Витязь
Футбол. Зарубежный
21.09
Марсель
Монпелье
11
Футбол. Первый дивизион
21.09
Армавир
Луч
00
Футбол. Первый дивизион
21.09
Балтика
Ротор
21
Футбол. Первый дивизион
21.09
Факел
Химки
03
Футбол. Первый дивизион
21.09
Чертаново
Шинник
01
Хоккей. КХЛ
21.09
ХК Динамо
Динамо Р
41
Хоккей. КХЛ
21.09
Динамо Мн
Йокерит
50
Футбол. Первый дивизион
21.09
Мордовия
Текстильщик
10
Футбол. Первый дивизион
21.09
Чайка
Краснодар-2
11
Футбол. Первый дивизион
21.09
Торпедо М
Томь
21
Футбол. Зарубежный
21.09
Бернли
Норвич
20
Футбол. Зарубежный
21.09
Эвертон
Шеффилд Юнайтед
02
Футбол. Зарубежный
21.09
Манчестер Сити
Уотфорд
80
Футбол. Зарубежный
21.09
Леванте
Эйбар
00
Хоккей. КХЛ
21.09
Северсталь
Торпедо
24
Хоккей. КХЛ
21.09
Сочи
Адмирал
ОТ
12
Футбол. Зарубежный
21.09
Бавария
Кельн
40
Футбол. Зарубежный
21.09
Байер
Унион Б
20
Футбол. Зарубежный
21.09
Герта
Падерборн
21
Футбол. Зарубежный
21.09
Фрайбург
Аугсбург
11
Футбол. Первый дивизион
21.09
Спартак-2
Нефтехимик
03
Футбол. Зарубежный
21.09
Удинезе
Брешиа
01
Все события
Фоторепортажи
14«Зенит» увез ничью из Лиона
35Тотти целовал Лопыреву, Каррера обнимал Симоняна. Главные фото звездной тусовки в Москве
21 сентября, источник: ТАСС

Россиянин Бакши завоевал золото чемпионата мира по боксу в весе до 75 кг

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Глеб Бакши завоевал золотую медаль чемпионата мира в весовой категории до 75 кг. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В финале 23-летний россиянин победил филиппинца Юмира Марсиаля единогласным решением судей. Бронзовыми призерами стали боксер из Казахстана Турсынбай Кулахмет и бразилец Эберт Соуза да Консейсао.

Бакши также является чемпионом России 2018 года и бронзовым призером национального первенства 2017 года.

Для сборной России эта медаль стала второй золотой наградой на чемпионате мира. Ранее Андрей Замковой завоевал золото в весовой категории до 69 кг. Всего в активе сборной России три медали — две золотые и одна бронзовая. Позднее в финале выступит еще один россиянин — Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг).

Чемпионат мира завершится в субботу позднее.

Читайте также
 Американская публика сначала освистывала россиянина, но потом полюбила
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
«Зенит» — «Рубин»: провал Шаронова и бенефис Сутормина
«Сити» забил 8 мячей «Уотфорду», Кейн исполнил трюк Овечкина
Матч ЦСКА — «Краснодар» и еще три встречи завершат 10-й тур РПЛ
Вальверде умудрился сделать середняка из состава на миллиард
Лучший матч «Спартака». Красно-белые разбили лидера за 40 секунд
Клуб РПЛ открестился от подающего дурной пример Мамаева
Австрийская полиция погубила Шипулина. Им все сойдет с рук
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь