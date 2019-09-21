Россиянин Бакши завоевал золото чемпионата мира по боксу в весе до 75 кг

Для сборной России эта медаль стала второй золотой наградой на чемпионате мира. Ранее Андрей Замковой завоевал золото в весовой категории до 69 кг. Всего в активе сборной России три медали — две золотые и одна бронзовая. Позднее в финале выступит еще один россиянин — Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг).