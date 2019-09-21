Обидчик казахстанского боксера победил американца и выиграл второй подряд ЧМ

В финале весовой категории до 63 килограмм соперником Круза был американец Кейшон Дэвис. По итогам трех раундов судьи вынесли единогласное решение.

Бронзовыми призерами ЧМ в этом весе стали индиец Маниш Каушик, который в полуфинале проиграл Крузу, и армянин Оганес Бачков.

24-летний Круз стал двукратным чемпионом мира — первое «золото» он завоевал в 2017 году. На ЧМ-2019 кубинец в 1/8 финала победил Закира Сафиуллина, который стал первой потерей Казахстана на турнире.

Для 20-летнего Дэвиса этот ЧМ стал первым в карьере. Во второй раз за 2019 год он проиграл Крузу в финале международного турнира — в августе кубинец выиграл Панамериканские игры.