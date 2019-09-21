Гаджимагомедов стал чемпионом мира по боксу в весовой категории до 91 кг

22-летний россиянин победил в финальном поединке эквадорца Хулио Кастильо — 5:0. Бронзовые медали чемпионата мира завоевали представитель Болгарии Радослав Панталеев и спортсмен из Казахстана Василий Левит.

Для сборной России это третья золотая награда на чемпионате мира. Ранее Андрей Замковой победил в весовой категории до 69 кг, а Глеб Бакши — до 75 кг. Всего в активе сборной России четыре медали — три золотые и одна бронзовая.