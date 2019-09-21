Нурдаулетов победил узбекского боксера и принес Казахстану первое «золото» на ЧМ-2019
Казахстанец Бекзат Нурдаулетов выиграл золотую медаль на чемпионате мира-2019 по боксу в российском Екатеринбурге, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанец Бекзат Нурдаулетов выиграл золотую медаль на чемпионате мира-2019 по боксу в российском Екатеринбурге, передает корреспондент Vesti.kz.
В финале весовой категории до 81 килограмма соперником Нурдаулетова был 20-летний Дилшодбек Рузметов из Узбекистана — для обоих боксеров этот ЧМ стал дебютным в карьере. По итогам трех раундов судьи вынесли единогласное решение.
На пути к финалу ЧМ-2019 Нурдаулетов победил южнокорейца Хонга Инги, венесуэльца Корбая Барреру, бразильца Кено Мачадо, турка Байрама Малкана и олимпийского чемпиона из Кубы Хулио Сесара ла Круса. При этом казахстанец отправлял в нокдаун четырех из пяти соперников исключением стал только Мачадо.
21-летний Нурдаулетов стартовал на ЧМ-2019 первым из сборной Казахстана, а на турнир поехал
При этом в весе до 81 килограмма впервые с 2009 года новый чемпион мира. Турниры в 2011-м, 2013-м, 2015-м и 2017-м выигрывал ла Крус. Интересно, что Нурдаулетов еще 10 сентября после первой победы заявил, что его цель на ЧМ-2019 — золотая медаль.
Ранее финальные бои на ЧМ-2019 выиграли узбекистанцы Шахобиддин Зоиров (до 52 килограммов) и Миразизбек Мирзахалилов (до 57), россияне Андрей Замковой (до 69), Глеб Бакши (до 75) и Муслим Гаджимагомедов (до 91), а также кубинец Хулио Круз (до 63).