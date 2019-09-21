Нурдаулетов победил узбекского боксера и принес Казахстану первое «золото» на ЧМ-2019

Источник: РИА "Новости"

В финале весовой категории до 81 килограмма соперником Нурдаулетова был 20-летний Дилшодбек Рузметов из Узбекистана — для обоих боксеров этот ЧМ стал дебютным в карьере. По итогам трех раундов судьи вынесли единогласное решение.

На пути к финалу ЧМ-2019 Нурдаулетов победил южнокорейца Хонга Инги, венесуэльца Корбая Барреру, бразильца Кено Мачадо, турка Байрама Малкана и олимпийского чемпиона из Кубы Хулио Сесара ла Круса. При этом казахстанец отправлял в нокдаун четырех из пяти соперников исключением стал только Мачадо.

21-летний Нурдаулетов стартовал на ЧМ-2019 первым из сборной Казахстана, а на турнир поехал из-за травмы чемпиона Азии Бека Нурмаганбета. До этого главным достижением в карьере боксера из Актау — «бронза» молодежного ЧМ-2016.

При этом в весе до 81 килограмма впервые с 2009 года новый чемпион мира. Турниры в 2011-м, 2013-м, 2015-м и 2017-м выигрывал ла Крус. Интересно, что Нурдаулетов еще 10 сентября после первой победы заявил, что его цель на ЧМ-2019 — золотая медаль.