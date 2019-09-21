Капитан сборной Казахстана проиграл узбекскому боксеру с опытом в профи и остался без «золота» ЧМ

Источник: РИА "Новости"

В финале супертяжелого веса (свыше 91 килограмма) 27-летний Кункабаев встречался с Баходиром Джалоловым из Узбекистана и проиграл раздельным решением судей.

В финал Кункабаев пробился без боя из-за неявки австралийца Юстиса Хуни, а до этого выиграл раздельным решением судей бой против Нелви Тиафака из Германии и нокаутировал испанца Аюбу Гадфу.

Отметим, что Кункабаев и Джалолов встречаются не в первый раз. В 2017 году узбекский боксер победил на домашнем чемпионате Азии в Ташкенте, но в четвертьфинале тогдашнего ЧМ казахстанец взял реванш и завершил турнир с серебряной медалью. В финале ЧА-2019 также выиграл Джалолов.

Интересно, что на 29 сентября в Ташкенте у 25-летнего Джалолова намечен седьмой бой в профи. Предыдущие шесть поединков он провел в США и все выиграл досрочно. На ЧМ-2019 узбекистанец запомнился победой нокаутом над американцем Ричардом Торресом.

Ранее «золото» ЧМ-2019 в копилку сборной Казахстана принес 21-летний Бекзат Нурдаулетов. В финале весовой категории до 81 килограмма он победил 20-летнего Дилшодбека Рузметова из Узбекистана.

Еще четыре казахстанца — Сакен Бибосынов (до 52), Абылайхан Жусупов (до 69), Турсынбай Кулахмет (до 75) и Василий Левит (до 91) — проиграли в полуфиналах и стали бронзовыми призерами ЧМ-2019.