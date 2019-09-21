Шесть казахстанцев и другие. Все победители и призеры ЧМ-2019 по боксу

Казахстан смог завоевать одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовые награды. Чемпионом мира стал Бекзат Нурдаулетов в весе до 81 килограмма, а капитан сборной Казахстана Камшыбек Кункабаев в весе свыше 91 килограмма выиграл «серебро».
До 52 килограммов:
1. Шахобиддин Зоиров (Узбекистан);
2. Пангал Амит (Индия);
3. Сакен Бибосынов (Казахстан);
3. Билал Беннама (Франция).
До 57 килограммов:
1. Миразизбек Мирзахалилов (Узбекистан);
2. Ласаро Альварес (Куба);
3. Питер Макгрейл (Англия);
3. Цэндбаатар Эрдэнэбат (Монголия).
До 63 килограммов:
1. Энди Круз (Куба);
2. Кейшон Дэвис (США);
3. Маниш Каушик (Индия);
3. Оганес Бачков (Армения).
До 69 килограммов:
1. Андрей Замковой (Россия);
2. Пэт Маккормак (Англия);
3. Аблайхан Жусупов (Казахстан);
3. Бобо Усмон Ботуров (Узбекистан).
До 75 килограммов:
1. Глеб Бакши (Россия);
2. Эмир Феликс Марсьяль (Филиппины);
3. Турсунбай Кулахмет (Казахстан);
3. Эберт да Консейсао (Бразилия).
До 81 килограмма:
1. Бекзат Нурдаулетов (Казахстан);
2. Дилшодбек Рузметов (Узбекистан);
3. Хулио Ла Круз (Куба);
3. Бенджамин Уиттакер (Англия).
До 91 килограмма:
1. Муслим Гаджимагомедов (Россия);
2. Хулио Кастильо (Эквадор);
3. Василий Левит (Казахстан);
3. Радослав Пантелеев (Болгария).
Свыше 91 килограмма:
1. Баходир Джалолов (Узбекистан);
2. Камшыбек Кункабаев (Казахстан);
3. Максим Бабанин (Россия);
3. Юстис Хуни (Австралия).