Российские боксеры заняли второе место в медальном зачете на чемпионате мира

Текущие события
Футбол. Премьер-лига
11:30
Оренбург
Локомотив
Футбол. Зарубежный
13:00
Хетафе
Мальорка
Футбол. Зарубежный
21.09
Гранада
Барселона
20
Футбол. Зарубежный
13:30
Сассуоло
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
21.09
Милан
Интер
02
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
Сочи
Футбол. Зарубежный
21.09
Бордо
Брест
22
Футбол. Зарубежный
21.09
Метц
Амьен
12
Футбол. Зарубежный
21.09
Реймс
Монако
00
Футбол. Зарубежный
21.09
Ним
Тулуза
10
Футбол. Зарубежный
21.09
Ницца
Дижон
21
Футбол. Зарубежный
15:00
Эспаньол
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
21.09
Ньюкасл Юнайтед
Брайтон & Хоув
00
Футбол. Зарубежный
21.09
Вердер
РБ Лейпциг
03
Футбол. Зарубежный
21.09
Атлетико
Сельта
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
16:00
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:00
Ренн
Лилль
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья
Рома
Футбол. Зарубежный
16:00
Лечче
Наполи
Футбол. Зарубежный
16:00
Сампдория
Торино
Футбол. Премьер-лига
21.09
Зенит
Рубин
50
Футбол. Премьер-лига
21.09
Тамбов
Ростов
21
Футбол. Зарубежный
21.09
Ювентус
Верона
21
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
Урал
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
21.09
Марсель
Монпелье
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Валенсия
Леганес
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Витязь
Футбол. Первый дивизион
21.09
Армавир
Луч
00
Футбол. Первый дивизион
21.09
Балтика
Ротор
21
Футбол. Первый дивизион
21.09
Факел
Химки
03
Футбол. Первый дивизион
21.09
Чертаново
Шинник
01
Хоккей. КХЛ
21.09
ХК Динамо
Динамо Р
41
Хоккей. КХЛ
21.09
Динамо Мн
Йокерит
50
Футбол. Первый дивизион
21.09
Мордовия
Текстильщик
10
Футбол. Первый дивизион
21.09
Чайка
Краснодар-2
11
Футбол. Первый дивизион
21.09
Торпедо М
Томь
21
Футбол. Зарубежный
21.09
Бернли
Норвич
20
Футбол. Зарубежный
21.09
Эвертон
Шеффилд Юнайтед
02
Футбол. Зарубежный
21.09
Манчестер Сити
Уотфорд
80
Футбол. Зарубежный
21.09
Леванте
Эйбар
00
Хоккей. КХЛ
21.09
Северсталь
Торпедо
24
Хоккей. КХЛ
21.09
Сочи
Адмирал
ОТ
12
Футбол. Зарубежный
21.09
Бавария
Кельн
40
Футбол. Зарубежный
21.09
Байер
Унион Б
20
Футбол. Зарубежный
21.09
Герта
Падерборн
21
Футбол. Зарубежный
21.09
Фрайбург
Аугсбург
11
Футбол. Первый дивизион
21.09
Спартак-2
Нефтехимик
03
Футбол. Зарубежный
21.09
Удинезе
Брешиа
01
Все события
Фоторепортажи
14«Зенит» увез ничью из Лиона
35Тотти целовал Лопыреву, Каррера обнимал Симоняна. Главные фото звездной тусовки в Москве
21 сентября, источник: ТАСС

Российские боксеры заняли второе место в медальном зачете на чемпионате мира

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Сборная России по боксу заняла второе место в командном зачете на чемпионате мира, который прошел в Екатеринбурге.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Россияне завоевали три золотые и одну бронзовую медали. Победителями турнира стали Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг) и Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг). Бронзовая медаль в активе Максима Бабанина (свыше 91 кг).

Победу в общем зачете одержали представители Узбекистана, которые завоевали три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. Третье место заняли спортсмены из Казахстана (1−1−4).

Россияне Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Илья Попов (до 63 кг) и Георгий Кушиташвили (до 81 кг) уступили в четвертьфинальных поединках. Россиянин Василий Егоров (до 52 кг) завершил борьбу на стадии 1/8 финала.

Соревнования проходили с 7 по 21 сентября.

 Американская публика сначала освистывала россиянина, но потом полюбила
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
«Зенит» — «Рубин»: провал Шаронова и бенефис Сутормина
«Сити» забил 8 мячей «Уотфорду», Кейн исполнил трюк Овечкина
Матч ЦСКА — «Краснодар» и еще три встречи завершат 10-й тур РПЛ
Вальверде умудрился сделать середняка из состава на миллиард
Лучший матч «Спартака». Красно-белые разбили лидера за 40 секунд
Клуб РПЛ открестился от подающего дурной пример Мамаева
Австрийская полиция погубила Шипулина. Им все сойдет с рук
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь