Видео всех боев финала чемпионата мира-2019 по боксу с участием двух казахстанцев
21 сентября в российском Екатеринбурге завершился чемпионат мира-2019 по боксу, передает корреспондент Vesti.kz.
21 сентября в российском Екатеринбурге завершился чемпионат мира-2019 по боксу, передает корреспондент Vesti.kz.
В финалах выступили два казахстанца, которые встречались с соперниками из Узбекистана: Бекзат Нурдаулетов (до 81 килограмма) победил Дилшодбека Рузметова, а капитан сборной Камшыбек Кункабаев (свыше 91) проиграл Баходыру Джалолову.
Представляем вашему вниманию видео всех финальных боев ЧМ-2019:
До 52 килограммов:
Шахобиддин Зоиров (Узбекистан) — Пангал Амит (Индия) — 5:0.
До 57 килограммов:
Миразизбек Мирзахалилов (Узбекистан) — Ласаро Альварес (Куба) — 3:2 (остановка во втором раунде).
До 63 килограммов:
Энди Круз (Куба) — Кейшон Дэвис (США) — 5:0.
До 69 килограммов:
Андрей Замковой (Россия) — Пэт Маккормак (Англия) — 4:0 (остановка во втором раунде).
До 75 килограммов:
Глеб Бакши (Россия) — Эмир Феликс Марсьяль (Филиппины) — 0:5.
До 81 килограмма:
Бекзат Нурдаулетов (Казахстан) — Дилшодбек Рузметов (Узбекистан) — 5:0.
До 91 килограмма:
Муслим Гаджимагомедов (Россия) — Хулио Кастильо (Эквадор) — 5:0.
Свыше 91 килограмма:
Камшыбек Кункабаев (Казахстан) — Баходир Джалолов (Узбекистан) — 0:5.