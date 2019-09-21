«Реальность такова, что…». Альварес — о трилогии с Головкиным, словах Де Ла Хойи и планах после боя с Ковалевым

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Их поединок состоится 2 ноября в Лас-Вегасе. На кону будет стоять только титул Ковалева.

— Мы видели, как вы работаете по корпусу с другими бойцами. У вас есть уверенность в том, что вы сможете делать это с Ковалевым и сможете победить его этой стратегией?

— У меня много уверенности. Я всегда очень уверен в себе. Этот бой не будет исключением.

— Вы дрались с Рокки Филдингом, который был намного выше. Вы планируете использовать ту же стратегию в бою с Ковалевым?

— Он сам в бою укажет мне путь, покажет, что мне нужно делать, чтобы побить его. У меня есть возможности, у меня есть опыт. Очевидно, мы видели, что нужно делать с ним, чтобы победить, но ты никогда не знаешь, что случится в ринге. Буду делать то, что я знаю, что изучил, буду опираться на свой опыт.

— Сейчас много парней рассматриваются как номер один в pound-for-pound. Много людей считают, что это вы. Почему вы лучший?

— На самом деле я не люблю отвечать на вопросы такого типа. Всю свою жизнь я считал себя лучшим. Это то, где я сейчас нахожусь, и это продолжает вести меня туда, где я хочу быть.

— И вы доказываете это, поднимаясь в полутяжелый вес, верно?

— Мне нравятся испытания. Я верю, это важно. Моя история говорит об этом.

— Какая самая большая победа у Ковалева на ваш взгляд?

— Все его бои важные, каждый из них. Он дрался с самыми сложными бойцами своего дивизиона. Они не были большими именами, но были опытными бойцами. У него были отличные поединки, которые дали ему бесценный опыт.

— Что сделает победа над Ковалевым для вашего наследия?

— Это будет очень сложный бой для меня. Я верю, что это будет самый сложный бой в моей карьере. Но я готов творить историю. Я хочу быть чемпионом в трёх дивизионах одновременно.

— Что вы думаете о первом бое Ковалева с Уордом?

— Действительно хороший бой. Он удивил Уорда.

— Почему вы хотите встретиться именно с Ковалевым?

— Потому что я рассматриваю его как одного из лучших в дивизионе, и он чемпион. Он — большой талант. Я хочу этого для своего наследия.

— Вы бы подрались с Ковалевым, если бы он проиграл в крайнем поединке?

— Нет, это была бы совсем другая история. Ему нужно было победить, чтобы заполучить этот поединок.

— Что вы думаете о его поединке против Ярда?

— Он провел отличный бой, очень хорошо выступил, победил нокаутом.

— Вы вернетесь в средний вес после этого боя?

— Да, конечно. Сложно вернуться обратно, когда ты поднимаешься в весе, но соблюдая дисциплину и хорошую диету, думаю, это возможно.

— Боб Арум говорил, что ваш третий бой с Головкиным не состоится. Оскар Де Ла Хойя говорит, что этот бой должен состояться в следующем году. Что вы скажите о третьем бое с GGG?

— Реальность такова, что он ничего для меня не представляет. Я иду на большие испытания, такие как сейчас. Головкин не представляет для меня никакого испытания. Оскар говорит многие вещи, которые не имеют смысла.

— Вы считаете, вы закончили свои дела с Головкиным?

— Как по мне, да.

— Какие у вас сейчас отношения с Golden Boy?

— Рабочие. Мы всегда хорошо работали вместе.

— Если вы добьетесь успеха 2 ноября, вы будете чемпионом в трёх дивизионах одновременно. Для вас важно защищать титулы или вы не будете беспокоиться поясах?

— Для меня важно творить историю. Я всегда буду выбирать самые большие испытания, чтобы творить историю.