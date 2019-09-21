Назван преемник Сауля «Канело» Альвареса

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Ранее сообщалось о конфликте между Гарсией и Де Ла Хойей. Последний заявил, что американец не является его лучшим проспектом, после чего боксер предложил промоутеру разорвать с ним контракт.

Это произошло на фоне того, что у Гарсии на прошлых выходных сорвался бой — его соперника Эйвери Спэрроу арестовали. Golden Boy подобрала подопечному замену — филиппинца Ромеро Дуно (21−1, 16 КО), однако американец отказался, потребовав увеличить гонорар.

В итоге Гарсиа передумал уходить из GBP после того, как ему предложили новую сделку. Стороны заявили, что с финансовой точки зрения это «беспрецедентный контракт для проспекта». Также стало известно, что следующий бой Гарсиа проведет 2 ноября в Лас-Вегасе (США) против Дуно в рамках вечера бокса Сауль Альварес — Сергей Ковалев.

«У нас были недоразумения, но теперь все улажено… У нас есть звезда в боксе — “Канело”, но этот парень (Гарсиа) собирается стать звездой. Я не могу дождаться, когда он придет на вечернее шоу Джимми Фэллона, во все эти ток-шоу и просто взорвет бокс. Это будет галоп. Я сказал: “Да перестань, Райан, мы были просто мальчишками”», — сказал Де Ла Хойя, слова которого приводит Boxingnews24.com.