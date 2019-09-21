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21 сентября, источник: ТАСС

Успех и высокий уровень. Россияне завоевали четыре медали на ЧМ по боксу в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Российские боксеры заняли второе место в медальном зачете чемпионата мира, который завершился в субботу в Екатеринбурге. На счету российской сборной три золотые и одна бронзовая медали.

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Источник: РИА "Новости"

Обладателями золотых медалей стали Андрей Замковой (в весовой категории до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг) и Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг).

Днем ранее бронзовую медаль завоевал Максим Бабанин, не сумевший пробиться в финал в весовой категории свыше 91 кг.

Победу в общекомандном зачете одержали представители Узбекистана, которые завоевали три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. Третье место заняли спортсмены из Казахстана (1−1−4).

Турнир стал более успешным для сборной России, чем предыдущее мировое первенство в немецком Гамбурге. Тогда команда завоевала серебряную и бронзовую награды. Их обладателями стали Евгений Тищенко и Тамир Галанов соответственно.

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На одном дыхании

Соревнования в заключительный день турнира прошли на одном дыхании, признался в беседе с ТАСС министр спорта РФ Павел Колобков.

«Поздравляю с достойным проведением чемпионата мира по боксу Свердловскую область и лично губернатора Евгения Куйвашева, а также Международную ассоциацию бокса и Федерацию бокса России. Поздравляю наших спортсменов с отличным результатом, это был настоящий праздник для всех любителей бокса. Четыре часа соревнований пролетели незаметно и на одном дыхании. Уверен, что все зрители получили настоящее удовольствие», — сказал Колобков.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что обладатели золотых медалей получат премии 5 млн рублей и автомобили. «Тренерский штаб очень хорошо провел турнир, их также ждет премия. Премия за золотую награду [для боксеров] — 5 млн рублей и автомобили», — сказал Кремлев.

Международная ассоциация бокса (AIBA) назвала мировое первенство лучшим в истории.

«Очень хорошо, что такая оценка совпала с успешным выступлением нашей команды», — сказал Кремлев.

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Отбор на Игры

Турнир в Екатеринбурге не имел статус квалификации к летним Олимпийским играм в Токио. В связи с этим российским боксерам еще придется побороться за путевки на Игры весной 2020 года. Кремлев заявил, что болельщики могут надеяться на достойный результат команды на Играх в Токио.

«Могли выступить чуть лучше, но это очень хороший результат. От сборной России мы можем ждать достойного результата и на Олимпиаде в Токио», — сказал Кремлев.

Замковой после финального боя отметил, что ставит перед собой задачу завоевать лицензию на Олимпиаду. «Я рад этому результату. Теперь отдых, а потом буду завоевывать лицензию на Олимпийские игры», — сказал он.

Гаджимагомедов посвятил победу на чемпионате мира матери. «Я посвящаю победу маме, — сказал боксер. — Она многое сделала для меня, теперь я хочу только показать ей свою золотую медаль. Поединок был сложный, и я не очень доволен собой, дальнейшие цели — завоевать золото Олимпийских игр, у нас в районе еще не было золотой медали Игр».

Я сдал сегодня зачет, экзамен будет на Олимпиаде в Токио.
Глеб Бакши

Бакши сравнил победу на чемпионате мира со сдачей зачета перед экзаменом — Олимпиадой в Токио. «Ставил себе задачу, чтобы филиппинец упал, — сказал Бакши. — Я сдал сегодня зачет, экзамен будет на Олимпиаде в Токио. Посвящаю победу моему первому тренеру, у него недавно был день рождения».

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