Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:00
Эспаньол
Реал Сосьедад
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Динамо
Сочи
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сассуоло
СПАЛ
30
Футбол. Зарубежный
16:00
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
16:00
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:00
Ренн
Лилль
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья
Рома
Футбол. Зарубежный
16:00
Лечче
Наполи
Футбол. Зарубежный
16:00
Сампдория
Торино
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
Урал
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
13:00
Хетафе
Мальорка
42
Футбол. Зарубежный
17:00
Валенсия
Леганес
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Витязь
Футбол. Зарубежный
18:00
Анже
Сент-Этьен
Футбол. Премьер-лига
11:30
Оренбург
Локомотив
23
Футбол. Зарубежный
18:30
Челси
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:30
Арсенал
Астон Вилла
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Краснодар
Футбол. Зарубежный
19:00
Айнтрахт Ф
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
19:00
Аталанта
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
19:30
Атлетик
Алавес
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Парма
Футбол. Зарубежный
22:00
Лион
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Реал
Все события
Фоторепортажи
8«Локомотив» в гостях победил «Байер» в матче Лиги чемпионов
35Тотти целовал Лопыреву, Каррера обнимал Симоняна. Главные фото звездной тусовки в Москве
09:37 (мск), источник: Vesti.kz

«Они сошли с ума». Главу UFC возмутила организация боя Ковалев — Альварес

Он выступил с резкой критикой.

Наверх
Источник: AP 2019

Президент UFC Дана Уайт выразил недоумение проведением боя между Сергеем Ковалевым и Саулем Альваресом. Его возмутила организация вечера бокса в тот же день, когда крупный турнир проведет его организация.

«Мы пришли к соглашению о дате турнира, а затем, спустя неделю, я услышал, что они собираются организовать в этот день бой. Думаю, что выбрав эту дату, они сошли с ума. Что есть, то есть.

Если они подберут правильное время, то все может сложиться, как бывало раньше. К примеру, так было в день боя Джастина Гэтжи и Дональда Серроне. После них выступил Тайсон Фьюри. Так что если организаторы разберутся со временем, все может сработать. Но если они пойдут с нами в одно время — значит они просто сумасшедшие, — цитирует Уайта «Чемпионат» со ссылкой на MMA Fighting.

Напомним, бой Альвареса с Ковалевым состоится 2 ноября в Лас-Вегасе. В этот же день, но в Нью-Йорке, пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 244, главным событием которого станет встреча Хорхе Масвидаля с Нэйтом Диасом.

Читайте также
Судейские скандалы связаны со сборной России. Протест Левита даже не стали рассматривать - СМИ
Крыховяк снова затащил матч для «Локо», но сломался
Гусев набирает очки в каждом матче. Дайте ему сыграть в НХЛ
The Telegraph: Россию могут отстранить от Игр-2020
Триумф русских фигуристов в Словакии — победили во всех видах
Российские волейболистки одержали пятую победу на Кубке мира
Источник: Слуцкий продлит контракт с «Витессом» на 3 года
«Динамо» принимает «Сочи» в матче РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь