«Они сошли с ума». Главу UFC возмутила организация боя Ковалев — Альварес
Он выступил с резкой критикой.
Он выступил с резкой критикой.
Президент UFC Дана Уайт выразил недоумение проведением боя между Сергеем Ковалевым и Саулем Альваресом. Его возмутила организация вечера бокса в тот же день, когда крупный турнир проведет его организация.
«Мы пришли к соглашению о дате турнира, а затем, спустя неделю, я услышал, что они собираются организовать в этот день бой. Думаю, что выбрав эту дату, они сошли с ума. Что есть, то есть.
Если они подберут правильное время, то все может сложиться, как бывало раньше. К примеру, так было в день боя Джастина Гэтжи и Дональда Серроне. После них выступил Тайсон Фьюри. Так что если организаторы разберутся со временем, все может сработать. Но если они пойдут с нами в одно время — значит они просто сумасшедшие, — цитирует Уайта «Чемпионат» со ссылкой на MMA Fighting.
Напомним, бой Альвареса с Ковалевым состоится 2 ноября в