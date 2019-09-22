Три финала — три победы. В Екатеринбурге завершился чемпионат мира по боксу среди любителей

Источник: Спорт-Экспресс

На домашнем турнире наши спортсмены завоевали три золота и одну бронзу. В заключительный день сборную России представляли Андрей Замковой, Глеб Бакши и Муслим Гаджимагомедов. О том, как проходили финальные бои — в материале «СЭ».

Крепкая голова капитана

Началось все с выхода на ринг капитана сборной России Андрея Замкового. На этом чемпионате он уже победил олимпийского чемпиона-2012 кубинца Роньеля Иглесиаса Сотолонго, а в полуфинале расправился с представителем Казахстана Аблайханом Жуссуповым. В самом главном же бою турнира Замковому противостоял не менее сложный соперник — англичанин Пэт Маккормак, который дважды останавливался в шаге от золота на чемпионатах Европы. И сейчас сложилось так же.

Замковой откладывать дело в долгий ящик не стал. Изучив соперника, он тут же нанес англичанину удар слева и выбил у него капу изо рта. Когда бой возобновили, россиянин снова налетел на Маккормака и ударил уже с двух рук. Противник Андрея явно не понимал, что ему делать. Атаки у британца получались, но Замковой тут же отвечал своими. Во втором раунде англичанин особо ничем не удивлял, а в середине раунда боксеры и вовсе столкнулись головами. Из-за рассечения у Маккормака было принято решение остановить бой. Подсчитав очки, четверо судей из пяти признали Андрея Замкового чемпионом мира.

— Эмоции зашкаливают, хотя пока не осознал содеянного, потому что не отошел от боя, — сказал Замковой. — Я безумно рад! Чемпионат мира и Олимпийские игры — совершенно разные турниры. Сейчас оставался последний и главный бой, настраивался на финал по максимуму. Я был уверен в своих силах. Сейчас немного отдохну и начну готовиться к квалификационному турниру на Олимпийские игры.

Универсальный Бакши

Потом пришло время другого российского боксера Глеба Бакши, выступающего в весовой категории до 75 кг. Соперником нашего 23-летнего спортсмена стал филиппинец Эумир Марсиаль, который, по словам самого Глеба, обладает сильным ударом и, кроме всего прочего, в бою себя ведет достаточно агрессивно.

По этим причинам первый раунд остался за Марсиалем, преимущество, не большое, но было. А ведь до этого в интервью Глеб признавался, что в решающих поединках нельзя давать судьям ни малейшего повода усомниться в том, кто на ринге является чемпионом. Оказывается, Глеб и сейчас действовал по плану и, исходя из слов россиянина, намеренно отдавал сопернику пространство, чтобы тот подустал. На второй раунд вышел уже совершенно другой Бакши. Филиппинец отважно пошел в атаку и наткнулся на достаточно плотный удар слева. Марсиаль упал. Но важно было не это, самое главное, что филиппинец был потрясен, он понял, кто здесь «хозяин ринга». Остаток второго раунда явно остался за россиянином. В третьем соперник Глеба попытался что-то противопоставить нашему бойцу, но особо ничего не получилось. В итоге все судьи единогласно признали Бакши чемпионом. Есть второе золото сборной!

— Мы знали, что соперник обладает сильным ударом, знали, что он будет агрессивно вести поединок, — сказал Бакши. Поэтому я специально отдал первый раунд, чтобы он вымотался. А со второго раунда начал работать, и отправил соперника в нокдаун. Я хотел, чтобы он упал. Хотя такое развитие событий не предугадаешь, этому нокдауну я обрадовался. Это был важный зачет, но именно зачет, потому что экзамен будет в 2020 году в Токио. Сейчас я хочу побыстрее выпить газировки, а потом, немного отдохнув, начать готовиться к Олимпиаде.

Непоколебимый Гаджимагомедов

Последней по списку, но не по значимости стала золотая медаль Муслима Гаджимагомедова (до 91 кг). Его соперником стал участник двух Олимпиад эквадорец Хулио Сесар Кастильо Торрес, оказавшийся для нашего боксера достаточно неудобным соперником.

С первых секунд противник россиянина, никого не боясь, пошел в атаку, а несколько ударов эквадорца и вовсе достигли своей цели. Гаджимагомедов ответил своими сериями и, надо сказать, все же под конец раунда смотрелся куда убедительнее. Во втором раунде преимущество Муслима с каждой секундой лишь увеличивалось. Кастильо Торрес уже никак не мог подобраться к нашему бойцу, а сам пропускал достаточно много. Концовку боя россиянин уже абсолютно контролировал, не позволяя сопернику ничего лишнего. В результате — третья победа наших спортсменов, которые подарили не только трибунам, но и целой стране настоящий праздник.



— У нас давно не было такого выступления на чемпионатах мира, — сказал Гаджимагомедов. Честно говоря, не ожидали такого, ведь была цель завоевать две золотых медали. Рад, что мы эту задачу перевыполнили. Победу в финале я посвящаю маме. Она много сделала для того, чтобы я тренировался, провожала меня за этим золотом.

С мыслями об Олимпиаде

Несмотря на превосходное выступление нашей сборной — а трех золотых медалей у нас не было со времен чемпионата мира в Чикаго 2007 года — главный турнир еще впереди. Однако на Олимпиаду в Токио-2020 нашим спортсменам отбираться лишь предстоит. Россияне смогут побороться за путевки в марте следующего года в Великобритании на Европейском олимпийском отборочном турнире. Еще один шанс попасть на Олимпийские игры нашей команде представится в мае следующего года на мировом олимпийском отборочном турнире.

А пока до ближайшего квалификационного турнира остается полгода, нам остается радоваться за ребят, впервые завоевавшим золото чемпионата мира. А уже совсем скоро, с 3 по 13 октября в Улан-Удэ пройдет 11-й женский чемпионат мира по боксу.

Генеральный секретарь Федерации бокса России, член исполкома международной федерации (AIBA) Умар Кремлев оценил выступление наших спортсменов, рассказал о планирующихся в нашей стране турнирах, а также заявил, что Международная ассоциация бокса в следующем году станет лучшей спортивной федерацией.

Результат соответствует уровню организации

— Турнир прошел на высочайшем уровне. И все спортсмены, руководители национальных федераций, исполняющий обязанности президента AIBA (Международная ассоциация бокса) Мохамед Мустасан, члены исполкома сказали о том, что это лучший чемпионат за всю историю.

— И результат нашей сборной подобающий?

— Да, ребята выложились на максимум и настолько достойно выиграли этот чемпионат, что просто нет слов. В последний раз наша команда показывала такой результат лишь в 2007 году в Чикаго. Поэтому я благодарен тренерскому штабу, который настолько грамотно подготовил спортсменов.

— Может, кого-то особенно выделите?

— Доволен абсолютно всеми, и бронзой Максима Бабанина в том числе.

— Кому из сегодняшних чемпионов пора уходить в профессионалы?

— На мой взгляд, главное для страны и спортсменов — это стать чемпионом мира и Олимпийских игр.

— Что думаете про ребят, которые не дошли до полуфиналов?

— Мы проведем анализ, затем проделаем хорошую работу, в том числе и над ошибками. И на ближайшем чемпионате России еще раз на всех посмотрим, а уже к концу ноября сформируем сборную на Олимпиаду.

— В следующем году пройдет олимпийский квалификационный турнир. Какое количество путевок станет идеальным для нашей команды?

— Столько же, сколько было побед на этом чемпионате мира.

Весь боксерский мир поддерживает AIBA

— Что думаете по поводу судейства на этом турнире?

— К судейству у меня нет никаких претензий. Считаю, что AIBA правильно сделала, что ввела протесты. Если у кого-то были какие-то вопросы к судейству, команда могла просто поднять желтую карточку, как это было в ситуации с Максимом Бабаниным. Затем комиссия пересматривает бои и по видеосъемкам определяет настоящего победителя. Но, хочу сказать, что протестов на этом чемпионате мира практически не было.

— Достаточно много боев судили женщины. Довольны их работой?

— Особой разницы в судьях нет, хотя мужчин-рефери было больше.

— Есть идеи по организации следующих турниров в России?

— Да, мы хотим, чтобы в следующем году в России прошел Кубок мира по боксу, но для начала его надо возродить. Как раз по этому поводу мы и общались с членами исполкома.

— На чемпионат мира приехало огромное количество почетных гостей. Турнир очень значимый или дело в чем-то другом?