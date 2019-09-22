Сборная Казахстана по боксу вернулась с чемпионата мира в России

Единственным золотым медалистом стал полутяжеловес Бекзат Нурдаулетов (до 81 килограмма). С «серебром» турнир завершил капитан команды Камшыбек Кункабаев (свыше 91). Тройки призеров в своих весовых категориях замкнули Сакен Бибосынов (до 52), Абылайхан Жусупов (до 69), Турсынбай Кулахмет (до 75) и Василий Левит (до 91).