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17:27 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по боксу вернулась с чемпионата мира в России

Сборная Казахстана по боксу вернулась с чемпионата мира, который проходил в российском Екатеринбурге, передает корреспондент Vesti.kz. Подопечные Галымбека Кенжебаева добыли шесть медалей.

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Cегодня, 22 сентября, команда прилетела в Нур-Султан, где боксеров встретили журналисты, родные и друзья.

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Единственным золотым медалистом стал полутяжеловес Бекзат Нурдаулетов (до 81 килограмма). С «серебром» турнир завершил капитан команды Камшыбек Кункабаев (свыше 91). Тройки призеров в своих весовых категориях замкнули Сакен Бибосынов (до 52), Абылайхан Жусупов (до 69), Турсынбай Кулахмет (до 75) и Василий Левит (до 91).

Шесть добытых медалей позволили казахстанцам войти в тройку лучших команд мирового состязания — после соперников из России и Узбекистана.

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