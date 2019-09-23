«Если я одержу победу…». Ковалев высказался о «Канело» и его весе

«Без сомнения, это самый важный бой в моей карьере. Если я одержу победу над “Канело”, то буду кандидатом на звание “Боксер года”. Также я сделаю свое наследие более ярким. Я знаю, что уже оставил наследие, но после победы над таким хорошим бойцом, как “Канело”, оно станет более значимым. Когда я впервые увидел Альвареса в 2012 году, он был таким же. Сауль — маленький боец с большим талантом. Я не удивился, что “Канело” захотел драться со мной. Он молод, очень талантлив. Альварес с каждым годом становится лучше. Я думаю, что в 160 фунтах ему приходится сбрасывать много веса. В 175 фунтах он сможет выступать с естественным весом. Возможно, он даже наберет 180 фунтов. Сауль будет чувствовать себя комфортно. Многие говорят, что главное достоинство Альвареса — его скорость. Но он очень хорош в защите. У Сауля отлично развиты общие навыки: сила, скорость, движения ног. Поэтому 2 ноября мне надо показать все самое лучшее, что у меня есть», — сказал Ковалев.