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08:44 (мск), источник: Vesti.kz

«Если я одержу победу…». Ковалев высказался о «Канело» и его весе

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев (34−3−1, 29 КО) поделился ожиданиями от предстоящего боя с Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 KO), а также высказался о самом мексиканском боксере. Его слова приводит Boxingscene.com.

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Соперники встретятся 2 ноября в Лас-Вегасе. На кону будет стоять титул WBO, принадлежащий россиянину.

«Без сомнения, это самый важный бой в моей карьере. Если я одержу победу над “Канело”, то буду кандидатом на звание “Боксер года”. Также я сделаю свое наследие более ярким. Я знаю, что уже оставил наследие, но после победы над таким хорошим бойцом, как “Канело”, оно станет более значимым. Когда я впервые увидел Альвареса в 2012 году, он был таким же. Сауль — маленький боец с большим талантом. Я не удивился, что “Канело” захотел драться со мной. Он молод, очень талантлив. Альварес с каждым годом становится лучше. Я думаю, что в 160 фунтах ему приходится сбрасывать много веса. В 175 фунтах он сможет выступать с естественным весом. Возможно, он даже наберет 180 фунтов. Сауль будет чувствовать себя комфортно. Многие говорят, что главное достоинство Альвареса — его скорость. Но он очень хорош в защите. У Сауля отлично развиты общие навыки: сила, скорость, движения ног. Поэтому 2 ноября мне надо показать все самое лучшее, что у меня есть», — сказал Ковалев.

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