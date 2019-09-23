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08:59 (мск), источник: Vesti.kz

Тренировавшийся с Головкиным боксер сенсационно победил экс-чемпиона мира

Бывший чемпион мира американский средневес Питер Куиллин (34−2−1, 23 KO) сенсационно проиграл мексиканскому боксеру Альфредо Ангуло (26−7, 21 KO).

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Источник: AP 2019

Их поединок состоялся в минувший уик-энд в Бэйкерсфилде (штат Калифорния, США). По итогам десяти раундов судьи разошлись во мнениях: один из них отдал победу Куиллину, а двое других — Ангуло.

После поражения американец воздержался от резких заявлений о будущем. «Хорошо, что жена работает, так что не я один приношу деньги в дом, — сказал Куиллин в эфире Fox Sports. — Посижу с командой. Решим, что дальше. Сложно сейчас о чем-то говорить, пока не переварил то, что произошло. Много о чем нужно подумать. Но это был крутой бой для фанатов».

Добавим, что Ангуло с прошлого года тренируется под руководством Абеля Санчеса, от которого в апреле этого года после девяти лет сотрудничества ушел казахстанец Геннадий Головкин.

По словам мексиканца, работа с Санчесом пошла ему на пользу. «Победу посвящаю всем своим фанам, которые были со мной все это время, — сказал 37-летний Ангуло и объяснил, за счет чего победил. — Мексиканское мужество сложно пересилить в ринге».

«Возможно, последние пять-шесть лет я был сам не свой, — признался Альфредо, который настаивает, что “переродился” с той поры, как сработался с Санчесом. — Сейчас, вместе с Абелем, я вернулся к корням, к старому “Псу”. Совершенствуюсь с каждым боем. Возможно, в следующем буду выглядеть еще лучше».

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