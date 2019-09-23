Тренировавшийся с Головкиным боксер сенсационно победил экс-чемпиона мира
Бывший чемпион мира американский средневес Питер Куиллин (34−2−1, 23 KO) сенсационно проиграл мексиканскому боксеру Альфредо Ангуло (26−7, 21 KO).
Бывший чемпион мира американский средневес Питер Куиллин (34−2−1, 23 KO) сенсационно проиграл мексиканскому боксеру Альфредо Ангуло (26−7, 21 KO).
Их поединок состоялся в минувший
После поражения американец воздержался от резких заявлений о будущем. «Хорошо, что жена работает, так что не я один приношу деньги в дом, — сказал Куиллин в эфире Fox Sports. — Посижу с командой. Решим, что дальше. Сложно сейчас о
Добавим, что Ангуло с прошлого года тренируется под руководством Абеля Санчеса, от которого в апреле этого года после девяти лет сотрудничества ушел казахстанец Геннадий Головкин.
По словам мексиканца, работа с Санчесом пошла ему на пользу. «Победу посвящаю всем своим фанам, которые были со мной все это время, — сказал 37-летний Ангуло и объяснил, за счет чего победил. — Мексиканское мужество сложно пересилить в ринге».
«Возможно, последние