Непобежденный казахстанец снялся с боя против «Акулы» из Мексики с 16 нокаутами

Соперником 25-летнего казахстанца должен был стать 28-летний мексиканец Бруно Сандовал (20−3−1, 16 КО) по прозвищу «Акула». Формат поединка — десять раундов в лимите второго среднего веса.

Однако Сабиров снялся с поединка из-за травмы, полученной на тренировке.

Добавим, что главным событием вечера бокса 26 сентября в Монреале станет бой казахстанского боксера первого среднего веса Батыра Джукембаева (16−0, 13 КО), который встретится с экс-чемпионом мира 32-летним мексиканцем Мигелем Васкесом (41−8, 15 КО).