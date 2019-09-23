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09:09 (мск), источник: Vesti.kz

Непобежденный казахстанец снялся с боя против «Акулы» из Мексики с 16 нокаутами

Казахстанский боксер второго среднего веса Нурзат Сабиров (10−0, 9 КО) был вынужден отменить свой следующий бой, который был запланирован на 26 сентября в канадском Монреале, передает корреспондент Vesti.kz.

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Соперником 25-летнего казахстанца должен был стать 28-летний мексиканец Бруно Сандовал (20−3−1, 16 КО) по прозвищу «Акула». Формат поединка — десять раундов в лимите второго среднего веса.

Однако Сабиров снялся с поединка из-за травмы, полученной на тренировке.

Во время загрузки произошла ошибка.

Добавим, что главным событием вечера бокса 26 сентября в Монреале станет бой казахстанского боксера первого среднего веса Батыра Джукембаева (16−0, 13 КО), который встретится с экс-чемпионом мира 32-летним мексиканцем Мигелем Васкесом (41−8, 15 КО).

Также в этом шоу запланирован поединок чемпиона Азии-2016 казахстанца Амана Казанкапова (0−0−1) с Хесусом Арриагой (2−1, 1 КО) из Мексики.

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