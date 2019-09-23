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09:41 (мск), источник: Vesti.kz

Батыр Джукембаев получил главный бой вечера и шанс завоевать два титула

Казахстанский боксер Батыр Джукембаев (16−0, 13 КО), выступающий в первом полусреднем весе, свой следующий бой проведет 26 сентября в канадском Монреале, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Соперником 28-летнего казахстанца будет 32-летний мексиканец Мигель Васкес (41−8, 15 КО), который с 2010 по 2014 год владел титулом чемпиона мира по версии IBF в легком весе. Формат поединка — десять раундов.

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Согласно данным BoxRec, их поединок станет главным событием вечера бокса, а на кону будут стоять два вакантных титула — WBA Continental и IBF Inter-Continental в первом среднем весе.

Отметим, что Васкес последний раз выходил на ринг в декабре 2018 года, когда досрочно проиграл в бою за титул чемпиона мира по версии IBO в полусреднем весе. А свой дебютный поединок в профи он провел в 2006 году против теперь уже именитого соотечественника Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО), уступив тому раздельным решением судей.

Что касается Джукембаева, он в своем последнем бою, который прошел 18 мая также в Монреале, нокаутировал в первом раунде мексиканца Луиса Хесуса Видалеса (13−6, 6 КО).

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