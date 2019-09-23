«Канело» Альвареса уличили в страхе перед Головкиным
Обозреватель портала Boxingnews24.com Барри Холбрук предположил, почему мексиканец Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 35 КО) избегает третьего боя с Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО).
Обозреватель портала Boxingnews24.com Барри Холбрук предположил, почему мексиканец Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 35 КО) избегает третьего боя с Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО).
Ранее Альварес дал понять, что не заинтересован вновь драться с Головкиным, так как, по его словам, «дважды побил его» (прим. — Их первый бой в 2017 году завершился ничьей) и очередной поединок с GGG не станет для него вызовом.
Однако у журналиста другое мнение на этот счет.
После того как Головкин дважды сумел потрясти «Канело» в их
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Головкин же 5 октября в
Для GGG этот поединок станет вторым под руководством нового тренера Бэнкса, с которым он стал сотрудничать в мае этого года. До этого на протяжении девяти лет казахстанец тренировался у Абеля Санчеса. В июне Головкин также на MSG дебютировал на стриминговом сервисе DAZN, нокаутировав в четвертом раунде канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО).