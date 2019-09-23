«Канело» Альвареса уличили в страхе перед Головкиным

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Ранее Альварес дал понять, что не заинтересован вновь драться с Головкиным, так как, по его словам, «дважды побил его» (прим. — Их первый бой в 2017 году завершился ничьей) и очередной поединок с GGG не станет для него вызовом.

Однако у журналиста другое мнение на этот счет.

«Альварес боится Головкина?

После того как Головкин дважды сумел потрясти «Канело» в их матче-реванше, возможно, что мексиканская звезда больше не хочет иметь дело с ним. Теперь у Головкина новый тренер Джонатан Бэнкс, который хочет, чтобы тот выбрасывал больше ударов. В обоих поединках «Канело» выглядел так, будто опустошен и измотан теми ударами, что выбрасывал Геннадий. Если Головкин сможет повысить производительность до 20−30 ударов за раунд, то у «Канело» возникнут большие проблемы, связанные с этими дополнительными силовыми ударами, — написал автор.

Вместо трилогии с Головкиным «Канело» предпочел покорить четвертый дивизион — 2 ноября в Лас-Вегасе он проведет бой с чемпионом WBO в полутяжелом весе россиянином Сергеем Ковалевым (34−3−1, 29 КО).

Головкин же 5 октября в Нью-Йорке попытается вернуть себе звание чемпиона мира в бою против Сергея Деревянченко (13−1, 10 КО). На кону будут стоять два вакантных титула — IBF и IBO в среднем весе, которыми ранее казахстанец уже владел.