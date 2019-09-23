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10:31 (мск), источник: Vesti.kz

Али Ахмедов поблагодарил брата Головкина перед боем на «арене мечты»

Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (15−0, 11 КО) поблагодарил брата Геннадия Головкина — Максима за помощь в подготовке к следующему бою.

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«Остается две недели до боя в Madison Square Garden, арене мечты! Одним из тех, кто играет большую роль в моем подготовительном процессе, является Максим Головкин. Хочу выразить ему благодарность за его работу и все, что он для меня делает», — написал Ахмедов на своей странице в Instagram, опубликовав совместное фото.

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Свой следующий бой Ахмедов проведет в рамках вечера бокса 5 октября в Нью-Йорке (США) на арене MSG. Соперником казахстанца по десятираундовому поединку будет 33-летний американец Эндрю Эрнандес (20−7−2, 9 КО).

Главным же событием станет титульный бой между Головкиным (39−1−1, 34 КО) и украинцем Сергеем Деревянченко (13−1, 10 КО). На кону будет стоять два вакантных пояса — IBF и IBO в среднем весе.

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