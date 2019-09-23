Али Ахмедов поблагодарил брата Головкина перед боем на «арене мечты»

«Остается две недели до боя в Madison Square Garden, арене мечты! Одним из тех, кто играет большую роль в моем подготовительном процессе, является Максим Головкин. Хочу выразить ему благодарность за его работу и все, что он для меня делает», — написал Ахмедов на своей странице в Instagram, опубликовав совместное фото.