«Нет такого же удара». Санчес сравнил Ковалева с Головкиным и назвал точный исход боя с «Канело»

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Санчес и сам ранее тренировал Ковалева, но недолго — не сошлись характерами. Об этом мексиканский тренер также вспомнил: «Ковалев работал у меня в зале полтора года. Думаю, бой с Альваресом — очень тяжелый для него поединок. “Канело” будет для него слишком быстрым. И еще эти его удары по корпусу… Альварес — невысокий боец, который будет искать путь в инфайтинг. Думаю, он победит досрочно. Где-то с седьмого по девятый раунды. Возможно, если бы это был другой Ковалев, более молодой и свежий… А сегодняшнего Ковалева Канело, считаю, побьет. Единственный плюс Ковалева — тренер МакГирт».

«Да. Считаю, Ковалеву нужно максимально прислушиваться к тренеру… Ему нужно просто делать то, что он так долго отказывался делать. Еще с тех пор, как покинул мой тренировочный зал. Если он будет слушаться “Бадди”, то, считаю, отбоксирует неплохо. Но бой в любом случае тяжелый. “Канело” будет избегать его джеб и работать по корпусу. Нет, он не остановит Ковалева в первом же раунде, но эти удары и урон будут накапливаться. Он просто будет наказывать Ковалева. Только так!», — считает Санчес.

Наставник рассказал, за счет чего победит его соотечественник: «Канело» вообще крутой боец. Крутой контрпанчер. Это доказано. Очень быстрые руки, отменная работа ног, хорошие движения головой. Ковалев намного медленнее. Альварес будет избегать его джеб и контратаковать по корпусу. Скорость. Вот что станет определяющим фактором. Пускай, у Альвареса и нет такого же удара, как у Геннадия Головкина. Я работал и с Головкиным, и с Ковалевым. Нет, у россиянина и близко нет такого же удара, как у казахстанца. И в плане бокса Геннадий намного лучше. Он и хитрее, и умнее. И джеб у него лучше.

«Канело» получалось избегать джеб Головкина, — напоминает Санчес. — Значит, с Ковалевым вообще никаких проблем не возникнет. Как минимум, будет намного проще. То есть это хороший бой. Но не самый сложный. И это очень крутой маневр от «Канело». Он поднимается в весе на две категории, будет драться с полутяжем, которого все избегают и боятся. В этом вся драма. Такое больше никто не делает. Это же прыжок через два дивизиона! Думаю, это очень хороший манёвр от Канело. И да, он выбрал правильного оппонента!.