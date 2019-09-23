Казахстанская «Кувалда». Что известно о главной сенсации ЧМ-2019 по боксу и единственном чемпионе мира Бекзате Нурдаулетове

Источник: РИА "Новости"

Бекзат родился 10 апреля 1998 года в городе Жанаозен. Воспитанник мангистауской школы бокса тренируется под руководством Адиля Басыгараева, Максата Бактыбазарова и Марата Джакиева.

К десятому классу средней школы Нурдаулетов уже показывал отличные результаты, став двукратным чемпионом Казахстана среди юношей 1998/99 года рождения.

Дальше он уверенно шел вверх по результатам. В 2016 году он стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира. На том турнире, проходившем в Санкт-Петербурге, единственное «золото» Казахстану принес Садриддин Ахмедов в категории до 69 килограммов.

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В прошлом году он участвовал в чемпионате Казахстана, причем Нурдаулетов выступал в категории до 91 килограмма, где в финале ему пришлось встретиться с первым номером этого веса — Василием Левитом. Тогда победа досталась более опытному казахстанскому боксеру.

Летом 2019 года сборная Казахстана, составленная из воспитанников мангистауской школы бокса, приняла участие в международной матчевой встрече против России, Чечни, Туркменистана и студенческого союза России, где Бекзата признали лучшим боксером. 21-летний спортсмен в первом же поединке отпраздновал успех нокаутом, а в остальных боях отправлял своих соперников в нокдаун.

К слову, в этой встрече в составе сборной России участвовал и будущий чемпион мира в категории до 69 килограммов Андрей Замковой.

В марте этого года Нурдаулетов в составе сборной Казахстана провел сборы в США на базе в Окснарде, Калифорния. На этой базе тренируются такие известные боксеры-профи, как Василий Ломаченко, Александр Гвоздик и Александр Усик. Помимо этого, именно в Окснарде работают казахстанские профессионалы Мейирим Нурсултанов и Мадияр Ашкеев, которые и давали мастер-класс боксерам-любителям.

Среди друзей-боксеров Нурдаулетов получил прозвище «Кувалда» за точный и очень сильный удар.

На счету Бекзата, согласно информации BoxRec, 26 боев на взрослом уровне, из которых Нурдаулетов 19 выиграл и семь проиграл. На данный момент у него серия из шести побед, которые пришлись на ЧМ-2019.

Еще про ЧМ-2019 стоит отметить, что в категории до 81 килограмма у тренера сборной Галымбека Кенжебаева был в распоряжении чемпион Азии Бек Нурмаганбет и на «мир» должен был поехать именно он, но из-за травмы первого номера этого веса его заменил Нурдаулетов, который своим шансом воспользовался сполна.

Причем после первой победы на ЧМ в России над корейцем Хонга Инги, Нурдаулетов заявил, что его целью является «золото», и в итоге он это обещание выполнил.

На его счету в официальных поединках пока нет побед нокаутом, но на ЧМ-2019 Бекзат четыре раза заставал соперников врасплох, отправляя их в нокдауны. Первым стал Инги, затем счет рефери слушали Корбай Баррера (Венесуэла) и Байрам Малкан (Турция). А в ½ финала Нурдаулетов отправил в нокдаун четырехкратного чемпиона мира и олимпийского чемпиона кубинца Хулио Сесара ла Круса. При этом после победы казахстанца над кубинцем в весе до 81 килограмма впервые с 2009 года появился новый чемпион мира. Турниры в 2011, 2013, 2015 и 2017 годах выигрывал именно ла Крус.

Стоит отметить и то, что кубинец после Олимпиады-2012, где он стал лишь пятым, до поединка с Нурдаулетовым выиграл все свои официальные старты — четыре раза чемпионат мира и Олимпиаду-2016 в Рио. При этом ла Крус был фаворитом боя с казахстанцем.

После победы над кубинцем казахстанский боксер поблагодарил за советы Адильбека Ниязымбетова. Он чаще всего боксировал против ла Круса, дважды уступил ему в финалах ЧМ в 2011 и 2013 годах, а также в финале Олимпиады-2016.

При этом Нурдаулетов был самым молодым боксером в составе сборной Казахстана на чемпионате мира в Екатеринбурге.

В статусе чемпиона мира 2019 года Нурдаулетов заявил, что теперь его целью является золотая медаль на Олимпиаде. После того как он выиграет ее, он подумает о профессиональной карьере.

Накануне Нурдаулетова с победой на чемпионате мира-2019 в Екатеринбурге поздравил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев: «Поздравляю Бекзата Нурдаулетова с триумфальным выступлением на ЧМ по боксу в Екатеринбурге. Он продемонстрировал яркий и эффективный бокс. Убежден, Бекзата ждет большое спортивное будущее. Желаю Бекзату победы на Олимпийских играх в Токио! Тек қана алға!».

Также Нурдаулетов рассказал о том, что у него рабочий вес 83 килограмма и проблем с весом у него нет.

Напомним, на завершившемся в Екатеринбурге ЧМ-2019 по боксу Казахстан занял третье место в медальном зачете, уступив только Узбекистану (три «золота», одно «серебро» и одна «бронза») и России (три «золота» и одна «бронза»). Сакен Бибосынов (52 килограмма), Аблайхан Жусупов (69), Турсунбай Кулахмет (75) и Василий Левит (91) принесли Казахстану бронзовые награды. «Серебро» завоевал Камшыбек Кункабаев (свыше 91), а Нурдаулетов стал обладателем «золота».