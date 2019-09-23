Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
21:30
Вольфсбург
Хоффенхайм
Все события
Фоторепортажи
28ЦСКА и «Краснодар» выдали яркое шоу после провала в ЛЕ
23Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту, мама прятала лицо. Мамаев и Кокорин вышли на свободу: фото
12:37 (мск), источник: Vesti.kz

Алимханулы после защиты титулов от WBC и WBO объявил дату следующего боя

Казахстанский средневес Жанибек Алимханулы (7−0, 3 КО) вернется на ринг в ноябре. Об этом сам боксер написал в своем твиттере.

Наверх
Источник: AP 2019

26-летний Алимханулы выступит в рамках вечера бокса 9 ноября в городе Фресно (штат Калифорния, США). Соперник пока неизвестен.

Согласно расписанию BoxRec.com, казахстанец станет участником андеркарта с болгарским супертяжем Кубратом Пулевым (27−1, 14 КО).

В своем последнем бою, который состоялся 17 августа в Лос-Анджелесе, Алимханулы в пятом раунде нокаутировал канадца Стюарта МакЛеллана (27−4−3, 11 КО) и защитил титулы по версиям WBC Continental Americas и WBO Global в среднем весе.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
"Он был вызван в команду, но ...". Экс-игрок "Кайрата" отказался выступать за сборную Казахстана по футзалу?
СМИ: Вальверде уволят в случае потери очков «Барсой» в 2 матчах
«Ливерпуль» первым выиграл 6 матчей в начале 2 сезонов АПЛ кряду
Даниил Медведев сохранил четвертое место в рейтинге ATP
Хохлов останется на посту главного тренера «Динамо»
Медведева исполнит главную роль в новогоднем шоу Авербуха
Соперник Хабиба по дивизиону назвал его главных конкурентов
Российской легкоатлетке отказано в нейтральном статусе
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь