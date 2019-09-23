Алимханулы после защиты титулов от WBC и WBO объявил дату следующего боя
Казахстанский средневес Жанибек Алимханулы (7−0, 3 КО) вернется на ринг в ноябре. Об этом сам боксер написал в своем твиттере.
Казахстанский средневес Жанибек Алимханулы (7−0, 3 КО) вернется на ринг в ноябре. Об этом сам боксер написал в своем твиттере.
26-летний Алимханулы выступит в рамках вечера бокса 9 ноября в городе Фресно (штат Калифорния, США). Соперник пока неизвестен.
Согласно расписанию BoxRec.com, казахстанец станет участником андеркарта с болгарским супертяжем Кубратом Пулевым (27−1, 14 КО).
В своем последнем бою, который состоялся 17 августа в