Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
21:30
Вольфсбург
Хоффенхайм
Все события
Фоторепортажи
28ЦСКА и «Краснодар» выдали яркое шоу после провала в ЛЕ
23Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту, мама прятала лицо. Мамаев и Кокорин вышли на свободу: фото
13:35 (мск), источник: Vesti.kz

За еще одним нокаутом? Менеджер анонсировал следующий бой Данияра Елеусинова

Казахстанский боксер-профессионал Данияр Елеусинов (8−0, 4 КО) следующий поединок проведет в декабре в США. О статусе боя корреспонденту Vesti.kz рассказал менеджер олимпийского чемпиона Зия Алиев.

Наверх
Источник: AP 2019

В сентябре полусредневес нокаутировал непроигрывышего раньше американца Решарда Хикса (12−1−1, 6 КО), а в декабре проведет свой девятый профи-поединок.

«Точную дату следующего поединка сейчас обсуждаем. Он пройдет в декабре и не будет титульным. Не этот — это точно, а вот следующий — он, да, будет титульным. Почему так? Во-первых, нужно находить свободный титул или находить тех, у кого они есть и с ними договариваться. Это всегда долгий процесс. Поэтому мы решили, пускай он год закончит, но будет еще один хороший проспект — у него все бои десятираундовые», — подытожил Алиев.

Напомним, 28-летний Елеусинов начал профессиональную в начале 2018 года: в апреле казахстанец досрочно выиграл у американца Ноа Кидда, а сейчас имеет серию из восьми побед.

Читайте также
"Он был вызван в команду, но ...". Экс-игрок "Кайрата" отказался выступать за сборную Казахстана по футзалу?
СМИ: Вальверде уволят в случае потери очков «Барсой» в 2 матчах
«Ливерпуль» первым выиграл 6 матчей в начале 2 сезонов АПЛ кряду
Даниил Медведев сохранил четвертое место в рейтинге ATP
Хохлов останется на посту главного тренера «Динамо»
Медведева исполнит главную роль в новогоднем шоу Авербуха
Соперник Хабиба по дивизиону назвал его главных конкурентов
Российской легкоатлетке отказано в нейтральном статусе
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь