За еще одним нокаутом? Менеджер анонсировал следующий бой Данияра Елеусинова
Казахстанский
Казахстанский
В сентябре полусредневес нокаутировал непроигрывышего раньше американца Решарда Хикса (12−1−1, 6 КО), а в декабре проведет свой девятый
«Точную дату следующего поединка сейчас обсуждаем. Он пройдет в декабре и не будет титульным. Не этот — это точно, а вот следующий — он, да, будет титульным. Почему так?
Напомним, 28-летний Елеусинов начал профессиональную в начале 2018 года: в апреле казахстанец досрочно выиграл у американца Ноа Кидда, а сейчас имеет серию из восьми побед.