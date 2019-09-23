За еще одним нокаутом? Менеджер анонсировал следующий бой Данияра Елеусинова

«Точную дату следующего поединка сейчас обсуждаем. Он пройдет в декабре и не будет титульным. Не этот — это точно, а вот следующий — он, да, будет титульным. Почему так? Во-первых, нужно находить свободный титул или находить тех, у кого они есть и с ними договариваться. Это всегда долгий процесс. Поэтому мы решили, пускай он год закончит, но будет еще один хороший проспект — у него все бои десятираундовые», — подытожил Алиев.