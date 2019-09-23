Женская сборная Украины отказалась участвовать в ЧМ по боксу в России
Восемь команд, в том числе сборная Украины, отказались от участия в чемпионате мира по боксу среди женщин, который пройдёт в
Восемь команд, в том числе сборная Украины, отказались от участия в чемпионате мира по боксу среди женщин, который пройдёт в
«На сегодняшний день 69 официально зарегистрированных команд. Изначально их было 75, отказались 8 команд. Это команды Украины, Испании, Норвегии, Венгрии, Хорватии,
По словам заместителя руководителя дирекции Владимира Иринчеева, отказ сборной Украины не связан с политикой.
«Добавлю, что сборная Украины участвовала в ЧМ в Екатеринбурге (среди мужчин. — Прим. “Чемпионата”.). У них просто был недобор спортсменов, они нам буквально два дня назад сообщили о том, что не смогут приехать. Это исключительно спортивная причина», — сказал Иринчеев.